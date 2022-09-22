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Опубликован полный список украинских военнопленных, которых обменяли на россиян

22 сентября 2022, 10:46

Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы полка Азов, 10 - иностранцы. Пятеро украинских командиров находятся в Турции.

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В рамках обмена пленными с Россией Украина вернула 215 военных / Фото СБУ

Появился полный список украинских военнопленных, которые вернулись домой в рамках обмена, который состоялся между Украиной и Россией 21 сентября.

Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова, 10 - иностранцы, двое - гражданские: Екатерина Полищук ("Пташка") и Дилан Хили.

Из плена россиян освобождены командиры Денис "Реддис" Прокопенко, Дмитрий "Волына" Волынец, Святослав "Калина" Пономарь, Денис Шлега, Олег Хоменко.

Пятеро украинских командиров находятся в Турции. Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, пятерых командиров Азовстали обменяли на 55 российских пленных, "не имеющих никакого интереса" для Украины.

Обмен пленными проходил в несколько этапов и на разных локациях. Кроме "азовцев", из плена возвращены пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТрОшники, таможенники, гражданские.

Список освобожденных украинских военнопленных

  • Аслин Эйден Дэниэль Джон Марк (Великобритания);
  • Густавссон Матиас (Швеция);
  • Дрюке Александер (США);
  • Пиннер Шон (Великобритания);
  • Пребег Векослав (Хорватия);
  • Саадун Брагим (Марокко);
  • Тай Хьюинь Энди (США);
  • Хардинг Джон (Великобритания);
  • Хили Дилан (Великобритания);
  • Хилл Эндрю Джеймс (Великобритания);
  • Алхимов Арсений Евгеньевич;
  • Аслин Эйден Дэниэль Джон Марк;
  • Ачкасов Виктор Владимирович;
  • Беркаль Кирилл Александрович;
  • Бова Евгений Петрович (Герой Украины);
  • Волынский Сергей Ярославович;
  • Глухенький Дмитрий Васильевич;
  • Гринцевич Назарий Андреевич;
  • Гришенков Богдан Сергеевич;
  • Гришин Александр Николаевич;
  • Дутчак Владислав Васильевич;
  • Инатьев Иван Анатольевич;
  • Кисилишин Александр Григорьевич;
  • Казацкий Дмитрий Александрович;
  • Кротевич Богдан Александрович;
  • Кущ Николай Николаевич;
  • Мамонова (Черепушко) Марьяна Владимировна;
  • Мартынюк Андрей Александрович;
  • Мудрак Олег Васильевич;
  • Никитенко Константин Юрьевич;
  • Овдиенко Максим Анатольевич;
  • Олейник Владимир Александрович;
  • Паламар Святослав Ярославович;
  • Пашко Лев Валерьевич (Герой Украины);
  • Полищук (Пташка) Екатерина Александровна;
  • Прокопенко Денис Геннадиевич (Герой Украины);
  • Ромащенко Андрей Николаевич;
  • Саламатин Роман Александрович;
  • Самойленко Илья Сергеевич;
  • Семенец (Зарицкий) Богдан Владимирович;
  • Совенко Олег Владимирович;
  • Трубичин Богдан Игоревич;
  • Хоменко Олег Сергеевич;
  • Цебрик Виктор Юрьевич;
  • Шалепо Сергей Михайлович;
  • Шерекин Сергей Евгеньевич;
  • Шлега Денис Алексеевич.

  • Освобожденные украинские военнопленные
    Освобожденные украинские военнопленные
  • Освобожденные украинские военнопленные
    Освобожденные украинские военнопленные
  • Освобожденные украинские военнопленные
    Освобожденные украинские военнопленные
  • Освобожденные украинские военнопленные
    Освобожденные украинские военнопленные
  • Освобожденные украинские военнопленные
    Освобожденные украинские военнопленные
  • Освобожденные украинские военнопленные
    Освобожденные украинские военнопленные
  • Освобожденные украинские военнопленные
    Освобожденные украинские военнопленные
  • Освобожденные украинские военнопленные
    Освобожденные украинские военнопленные

Обмен пленными между Украиной и Россией

Вечером 21 сентября стало известно, что в рамках обмена пленными с Россией Украина вернула 215 военных, в том числе и 108 бойцов "Азова" .

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя. Восемь были ранены во время российского теракта в Еленовке.

"В общей сложности 215 героев! Это воины Нацгвардии, нашей армии, Военно-морских сил, пограничники, полицейские, терробороновцы, работники СБУ и другие", - сказал Зеленский.

И.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что из 215 украинских защитников, которые вернулись домой, 200 человек обменяли на Виктора Медведчука - кума российского диктатора Владимира Путина.

  • Обмен пленными
    Обмен пленными Фото СБУ
  • Обмен пленными
    Обмен пленными Фото СБУ
  • Обмен пленными
    Обмен пленными Фото СБУ
  • Обмен пленными
    Обмен пленными Фото СБУ
  • Обмен пленными
    Обмен пленными Фото СБУ
  • Обмен пленными
    Обмен пленными Фото СБУ
  • Обмен пленными
    Обмен пленными Фото СБУ

Другие новости:

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