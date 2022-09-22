Опубликован полный список украинских военнопленных, которых обменяли на россиян

В рамках обмена пленными с Россией Украина вернула 215 военных / Фото СБУ

Появился полный список украинских военнопленных, которые вернулись домой в рамках обмена, который состоялся между Украиной и Россией 21 сентября.

Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова, 10 - иностранцы, двое - гражданские: Екатерина Полищук ("Пташка") и Дилан Хили.

Из плена россиян освобождены командиры Денис "Реддис" Прокопенко, Дмитрий "Волына" Волынец, Святослав "Калина" Пономарь, Денис Шлега, Олег Хоменко.

Пятеро украинских командиров находятся в Турции. Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, пятерых командиров Азовстали обменяли на 55 российских пленных, "не имеющих никакого интереса" для Украины.

Обмен пленными проходил в несколько этапов и на разных локациях. Кроме "азовцев", из плена возвращены пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТрОшники, таможенники, гражданские.

Список освобожденных украинских военнопленных

Аслин Эйден Дэниэль Джон Марк (Великобритания);

Густавссон Матиас (Швеция);

Дрюке Александер (США);

Пиннер Шон (Великобритания);

Пребег Векослав (Хорватия);

Саадун Брагим (Марокко);

Тай Хьюинь Энди (США);

Хардинг Джон (Великобритания);

Хили Дилан (Великобритания);

Хилл Эндрю Джеймс (Великобритания);

Алхимов Арсений Евгеньевич;

Аслин Эйден Дэниэль Джон Марк;

Ачкасов Виктор Владимирович;

Беркаль Кирилл Александрович;

Бова Евгений Петрович (Герой Украины);

Волынский Сергей Ярославович;

Глухенький Дмитрий Васильевич;

Гринцевич Назарий Андреевич;

Гришенков Богдан Сергеевич;

Гришин Александр Николаевич;

Дутчак Владислав Васильевич;

Инатьев Иван Анатольевич;

Кисилишин Александр Григорьевич;

Казацкий Дмитрий Александрович;

Кротевич Богдан Александрович;

Кущ Николай Николаевич;

Мамонова (Черепушко) Марьяна Владимировна;

Мартынюк Андрей Александрович;

Мудрак Олег Васильевич;

Никитенко Константин Юрьевич;

Овдиенко Максим Анатольевич;

Олейник Владимир Александрович;

Паламар Святослав Ярославович;

Пашко Лев Валерьевич (Герой Украины);

Полищук (Пташка) Екатерина Александровна;

Прокопенко Денис Геннадиевич (Герой Украины);

Ромащенко Андрей Николаевич;

Саламатин Роман Александрович;

Самойленко Илья Сергеевич;

Семенец (Зарицкий) Богдан Владимирович;

Совенко Олег Владимирович;

Трубичин Богдан Игоревич;

Хоменко Олег Сергеевич;

Цебрик Виктор Юрьевич;

Шалепо Сергей Михайлович;

Шерекин Сергей Евгеньевич;

Шлега Денис Алексеевич.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Вечером 21 сентября стало известно, что в рамках обмена пленными с Россией Украина вернула 215 военных, в том числе и 108 бойцов "Азова" .

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя. Восемь были ранены во время российского теракта в Еленовке.

"В общей сложности 215 героев! Это воины Нацгвардии, нашей армии, Военно-морских сил, пограничники, полицейские, терробороновцы, работники СБУ и другие", - сказал Зеленский.

И.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что из 215 украинских защитников, которые вернулись домой, 200 человек обменяли на Виктора Медведчука - кума российского диктатора Владимира Путина.

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