Опубликован полный список украинских военнопленных, которых обменяли на россиян

Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы полка Азов, 10 - иностранцы. Пятеро украинских командиров находятся в Турции.
Появился полный список украинских военнопленных, которые вернулись домой в рамках обмена, который состоялся между Украиной и Россией 21 сентября.
Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова, 10 - иностранцы, двое - гражданские: Екатерина Полищук ("Пташка") и Дилан Хили.
Из плена россиян освобождены командиры Денис "Реддис" Прокопенко, Дмитрий "Волына" Волынец, Святослав "Калина" Пономарь, Денис Шлега, Олег Хоменко.
Пятеро украинских командиров находятся в Турции. Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, пятерых командиров Азовстали обменяли на 55 российских пленных, "не имеющих никакого интереса" для Украины.
Обмен пленными проходил в несколько этапов и на разных локациях. Кроме "азовцев", из плена возвращены пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТрОшники, таможенники, гражданские.
Список освобожденных украинских военнопленных
- Аслин Эйден Дэниэль Джон Марк (Великобритания);
- Густавссон Матиас (Швеция);
- Дрюке Александер (США);
- Пиннер Шон (Великобритания);
- Пребег Векослав (Хорватия);
- Саадун Брагим (Марокко);
- Тай Хьюинь Энди (США);
- Хардинг Джон (Великобритания);
- Хили Дилан (Великобритания);
- Хилл Эндрю Джеймс (Великобритания);
- Алхимов Арсений Евгеньевич;
- Аслин Эйден Дэниэль Джон Марк;
- Ачкасов Виктор Владимирович;
- Беркаль Кирилл Александрович;
- Бова Евгений Петрович (Герой Украины);
- Волынский Сергей Ярославович;
- Глухенький Дмитрий Васильевич;
- Гринцевич Назарий Андреевич;
- Гришенков Богдан Сергеевич;
- Гришин Александр Николаевич;
- Дутчак Владислав Васильевич;
- Инатьев Иван Анатольевич;
- Кисилишин Александр Григорьевич;
- Казацкий Дмитрий Александрович;
- Кротевич Богдан Александрович;
- Кущ Николай Николаевич;
- Мамонова (Черепушко) Марьяна Владимировна;
- Мартынюк Андрей Александрович;
- Мудрак Олег Васильевич;
- Никитенко Константин Юрьевич;
- Овдиенко Максим Анатольевич;
- Олейник Владимир Александрович;
- Паламар Святослав Ярославович;
- Пашко Лев Валерьевич (Герой Украины);
- Полищук (Пташка) Екатерина Александровна;
- Прокопенко Денис Геннадиевич (Герой Украины);
- Ромащенко Андрей Николаевич;
- Саламатин Роман Александрович;
- Самойленко Илья Сергеевич;
- Семенец (Зарицкий) Богдан Владимирович;
- Совенко Олег Владимирович;
- Трубичин Богдан Игоревич;
- Хоменко Олег Сергеевич;
- Цебрик Виктор Юрьевич;
- Шалепо Сергей Михайлович;
- Шерекин Сергей Евгеньевич;
- Шлега Денис Алексеевич.
Обмен пленными между Украиной и Россией
Вечером 21 сентября стало известно, что в рамках обмена пленными с Россией Украина вернула 215 военных, в том числе и 108 бойцов "Азова" .
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись всего 188 героев "Азовстали" и Мариуполя. Восемь были ранены во время российского теракта в Еленовке.
"В общей сложности 215 героев! Это воины Нацгвардии, нашей армии, Военно-морских сил, пограничники, полицейские, терробороновцы, работники СБУ и другие", - сказал Зеленский.
И.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что из 215 украинских защитников, которые вернулись домой, 200 человек обменяли на Виктора Медведчука - кума российского диктатора Владимира Путина.
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