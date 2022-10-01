Остался маленький сын: в Украине ликвидировали молодого оккупанта из Татарстана

Оккупант из Татарстана был ранен под Лиманом и скончался по пути в госпиталь.
На войне против Украины был ликвидирован старший лейтенант российской армии Евгений Нагуськин.
Оккупант из Татарстана был ранен под Лиманом и скончался по пути в госпиталь, сообщил на своей странице в Facebook написал волонтер, блогер-расследователь Ираклий Комаахидзе.
"Казань видел, маЦква видел, Лиман видел и все", – пошутил он.
Согласно некрологам в росСМИ, Нагуськин умер 22 сентября. Известно, что он окончил Московское высшее командное военное училище, играл в любительской футбольной команде. У захватчика остались супруга и маленький сын.
Похороны Нагуськина сорвались, так как "груз-200" не доехал в родные Тетюши.
Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали оккупанта с украинскими корнями 27-летнего Игоря Бойчука. В стране-агрессоре РФ сообщили, якобы он из российского города Когалым. Однако оказалось, что оккупант на самом деле родом из Луцка.
Напомним, ранее украинские бойцы точным огневым ударом в районе населенного пункта Сватово на Луганщине ранили представителя российской военной верхушки – командира 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ генерал-майора Олега Цокова.
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