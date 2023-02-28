"Остался только Бахмут": "великое" наступление оккупантов на Донбассе терпит фиаско - эксперт

Ситуация у российских войск на Луганском направлении катастрофическая, заявил Александр Коваленко.

Российские военные, Александр Коваленко / Telegram, скрин

Российские оккупанты провалили наступление на Донбассе. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил, что на Луганском плацдарме у российских оккупантов отмечается ряд проблем.

По его словам, ситуация у российских войск на этом направлении катастрофическая.

"Критический некомплект по технике, особенно острейший дефицит по танкам, превышающий 50-60%, нехватка ББМ, в среднем 40% некомплект, отсутствие пропорционального распределения БК для артиллерии. Полноценно сформировалась эта ударная группа к началу февраля и, собственно, вот уже как месяц, а решительного и напористого наступления в направлении Лимана так и не произошло. В то же самое время оккупанты, после ряда провальных попыток выдвигаться к Лиману, решили перейти в оборону", - написал эксперт.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Коваленко заявил, что "сдувается напряжённость и в локации Сватово", а "поход на Купянск" может не состоятся.

"Левый берег Оскола остаётся недостижимым для РОВ? Именно так и это было очевидно. Российские войска, в настоящее время, даже имея некий обозримый ресурс, не способны на большее чем локального уровня штурмовые действия. На сегодняшний день для РОВ только Бахмут остаётся единственным местом, где они могут очень медленно, с паузами, но продвигаться. Но даже это продвижение, по состоянию на сегодня, ограничивается узким направлением на северной локации. А что с остальным фронтом?", - добавил он.

Новое наступление РФ в Украине

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом 21 февраля сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне к 5 марта.

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