Остановка войны по китайскому плану мира: у Зеленского сделали важное заявление

Глава Офиса президента подчеркнул, что для Украины важно, чтобы план завершения войны получил поддержку со стороны влиятельных стран мира.

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Что предусматривает один из пунктов китайского плана об окончании войны / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube, УНИАН

О чем сказал Ермак:

Пункт об остановке боевых действий на линии разграничения не будут включать в формулу мира

Есть перспектива, что Китай может принять участие во втором Саммите мира

Пункты китайского и бразильского плана окончания войны в Украине, которые предусматривают остановку боевых действий по линии разграничения не будут приобщены к украинской формуле мира. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что для Украины чрезвычайно важно, чтобы план завершения войны справедливым миром получил поддержку влиятельных международных игроков.

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"И когда это будет так, то, безусловно, это еще усилит давление на Россию, потому что она останется только с Ираном и Северной Кореей", - говорит Ермак.

Отвечая на вопрос о вероятности участия представителей Китая в следующем саммите мира, руководитель Офиса Президента отметил, что считает это вполне возможным.

Он добавил, что вместе с министром иностранных дел Сибигой провел, по его мнению, продуктивную и содержательную встречу с министром иностранных дел Китая Ван И в Нью-Йорке.

Этот разговор, как отметил он, имел неформальный характер и позволил откровенно обсудить многочисленные важные вопросы.

"Мне кажется, китайские коллеги услышали это, и мне кажется, что в этом есть перспектива", - подытожил он.

Что известно о формуле мира / Инфографика: Главред

Кто такой Андрей Ермак Андрей Ермак - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Второй Саммит мира - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщалГлавред, для определения принципов длительного мира в Украине, представителей России следует пригласить на второй Саммит мира, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время министерской конференции по вопросам человеческого измерения Формулы мира в Монреале.

Президент Владимир Зеленский отметил, что российские представители смогут принять участие в Саммите мира только после реализации плана победы Украины. Во время третьего Парламентского саммита Крымской платформы он отметил, что важно полностью восстановить цели и принципы Устава ООН, что станет возможным после выполнения формулы мира.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил о подготовке ко второму Саммиту мира по инициативе Владимира Зеленского. По его словам, Украина разрабатывает план из трёх пунктов, который будет представлен на втором Глобальном форуме.

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