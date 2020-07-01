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Укрзализныця запустила поезда в курортные города: названы даты и направления

Поезда начинают курсировать с 3 июля.

1 июля 2020, 19:26
УЗ,поезд
Украинцы уже могут отправляться на отдых / УНИАН

Государственное предприятие Укрзализныця уже запустило в продажу билеты на поезда дальнего следования по шести направлениям. На этой неделе начнут ходить поезда до Херсона, Бердянска и Новоалексеевки.

Об этом заявили в пресс-службе УЗ.

Какие поезда будут ходить в курортные города:

  • Поезд №110/109 Львов-Херсон будет ходить каждый день уже 3 июля со Львова и 4 июля в обратном направлении.
  • Поезд №261/262 Харьков – Бердянск будет курсировать из Харькова в период с 3 июля по 5 сентября, причем только по нечетным дням. Из Бердянска в Харьков можно поехать с 4 июля по 6 сентября по четным дням.
  • Поезд №375/376 Харьков – Херсон запустят с 5 июля, из Харькова он будет ходить ежедневно. В обратном направлении поезд запустят с 6 июля.
  • Поезд №86/85 Львов – Новоалексеевка будет отправляться из Львова 5 июля, а в обратном направлении – 6 июля. Планируется, что до 12 сентября он будет ходить каждый день, после этой даты – только через день.
  • Поезд №88/87 Ковель – Новоалексеевка пойдет из Ковеля с 7 июля по нечетным дням. В обратном направлении – с 8 июля, также по нечетным дням.
  • Поезд №282/281 Хмельницкий – Геническ будет ходить из Хмельницкого через день уже с 8 июля, из Геническа – с 9 июля через день.

Напомним, с 24 июня Укрзализныця восстановила железнодорожное сообщение со Львовом.

Укрзализныця поезда даты направления
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