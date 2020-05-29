Венгрия и Словакия открывают границы с Украиной после пандемии Covid-19

Открывают границы с Украиной Венгрия и Словакия / segodnya.ua

Вечером 29 мая начал работу пункт пропуска через границу между Украиной и Венгрией. С 1 июня будет свободно пропускать граждан и автомобили КПП в Словакию.

"В 20-м часу 29 мая венгерская сторона возобновит работу двух пунктов пропуска на границе с Украиной напротив тех, которые украинская сторона открыла по решению правительства. Это "Лужанка - Берегшурань" и "Вилок-Тисабеч", - цитирует Украинская правда спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

По информации венгерской стороны, в 8 утра в субботу, 30 мая, начнут функционировать еще два пункта пропуска - Косино-Барабаш и Дзвинкове-Лонья.

Демченко подчеркнул, что во четырех пунктах смогут пересечь границу, как любые транспортные средства, так и переходы.

"Кроме того, по имеющейся у нас информации, Словакия будет готова возобновить работу пунктов пропуска на своем участке с 1 июня", - отметил спикер.

Как ранее сообщалось, многие страны уже в ближайшее время намерены возобновить международные пассажирские авиаперелеты: обнародован список.

Напомним, Украина намерена возобновить международное пассажирское авиасообщение уже с 15 июня.