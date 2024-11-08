Отношения Украины и Британии охладились: Лондон остановил поставки ракет - СМИ

Отношения Украины с Великобританией ухудшились после прихода к власти правительства Кира Стармера в июле 2024 года.

https://glavred.info/ukraine/otnosheniya-ukrainy-i-britanii-ohladilis-london-ostanovil-postavki-raket-smi-10612679.html Ссылка скопирована

Отношения Украины и Британии ухудшились после прихода к власти Стармера / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

Отношения Украины с Великобританией ухудшились после прихода к власти Кира Стармера

Киев разочарован отсутствием дополнительных поставок ракет Storm Shadow

Еще один источник разочарования Украины - отказ снимать запрет на удары западным оружием по РФ

Отношения Украины с Великобританией охладели после смены правительства в Лондоне в июле этого года. Новое правительство под руководством премьер-министра Кира Стармера не оправдало ожиданий Киева относительно поставок дополнительных ракет Storm Shadow. Об этом сообщило британское издание The Guardian.

Как отмечает издание, разочарование Киева британским правительством возникло после встречи Зеленского со Стармером в октябре. Тогда президент Украины представил свой "план победы", однако, по словам украинского чиновника, "большой реакции" от Британии не было. Вероятно, Стармер не готов принимать стратегические решения без согласования с США, хотя в частных разговорах премьер это отрицал.

видео дня

Основной претензией Украины стало то, что после прихода лейбористов к власти Великобритания не предоставила Украине дополнительных дальнобойных ракет Storm Shadow. В то же время в Киеве считают, что визит Стармера не имеет смысла, если Лондон не примет решение о новых поставках ракет.

Еще одним источником разочарования стало решение Британии не снимать запрет на использование Storm Shadow для ударов по территории России.

"Стармер не дает нам дальнобойное оружие. Ситуация не такая, как во времена премьерства Риши Сунака. Отношения ухудшились", - сказал изданию анонимный украинский чиновник.

Эти вопросы Владимир Зеленский поднял на саммите Европейского политического сообщества 7 ноября, но, как заявили в Киеве, встреча не привела к сдвигам в предоставлении ракет. Источники The Guardian утверждают, что именно "ракетный вопрос" является основной причиной того, что Стармер до сих пор не посетил Украину после того, как стал премьером.

"Мы обсуждали с августа возможный визит Стармера. Назывались разные даты. Стармер несколько раз его переносил. Ему нет смысла приезжать как туристу. На данный момент он не готов принимать решения, которые необходимы", - рассказал чиновник на условиях анонимности.

Великобритания является третьим союзником по количеству предоставленной военной помощи Украине после США и Германии. С 2022 года страна передала Украине помощь на сумму 12,8 миллиардов фунтов стерлингов.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика: Главред

Гардиан "Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Отношения Украины и Великобритании - новости по теме

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что следующие недели и месяцы будут решающими для войны в Украине. Во время сентябрьской встречи с президентом Зеленским они обсудили ситуацию с безопасностью, укрепление обороны Украины, новую поддержку и реализацию двусторонних соглашений.

Также министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что Украина может получить разрешение на использование западного оружия для ударов по военным объектам на территории РФ. Он также выразил надежду, что в ближайшие недели страны-союзники обеспечат Украину необходимой поддержкой перед зимой 2025 года.

Как сообщал Главред, британское военное руководство рассматривает отправку инструкторов на запад Украины для подготовки новобранцев. Это позволит решить логистические трудности с тренировками в Великобритании и сэкономить средства.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред