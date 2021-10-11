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Отравление Полякова метадоном: эксперт выдвинул неожиданную версию и назвал мотив

11 октября 2021, 04:22
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Смерть Антона Полякова может быть связана с его политической деятельностью, не исключил Геннадий Дубов.

Антон Поляков
Антон Поляков / УНИАН

Обстоятельства смерти нардепа Антона Полякова говорят скорее в пользу версии умышленного убийства, заявил политический эксперт Геннадий Дубов.

В эфире канала Украина 24 он обратил внимание на то, что найденный в крови нардепа метадон является синтетическим наркотиком, который используется в том числе для лечения героиновых наркоманов или других опиатных наркоманов.

Эксперт пояснил, что метадон выпускается промышленным способом, и его намного труднее найти, к тому же его не принято употреблять в тех кругах среди людей, которые принимают наркотические вещества.

"Это скорее о людях из подворотни. А народный депутат — это очень странно. Я не исключаю, что могли таблетку куда-то подкинуть, в еду или напитки, и случилось то, что случилось", — сказал он.

Дубов пояснил, что первое, что приходит в голову, когда речь идет о смерти народного депутата, что это может быть связано с его политической деятельностью.

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"Хотя, с другой стороны, все равно непонятно. То, что он делал резкие заявления — так куча депутатов делает еще более резкие. Все, слава Богу, живы-здоровы. А то, что Поляков говорил о конвертах с деньгами — так об этом только ленивый не говорит", — добавил он.

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В крови Полякова нашли алкоголь и метадон

Ранее народный депутат от партии Слуга народа Галина Янченко прокомментировала результаты токсикологической экспертизы после смерти нардепа Антона Полякова.

Она уточнила, что озвученная ею информация о наличии в анализах покойного алкоголя и метадона является первой по результатам токсикологии.

Она говорит, что в пятницу утром тело Полякова доставили в морг, где ему сделали вскрытие, отобрали образцы и направили их на токсикологию и другие анализы.

Янченко уточнила, что информация относительно метадона и алкоголя в крови Полякова получена из ее источников.

Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

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По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

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метадон Антон Поляков
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