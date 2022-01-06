Отрезала "хозяйство" и 100 раз ударила ножом: женщина призналась в жутком убийстве на Херсонщине

На Херсонщине во время ссоры женщина убила сожител / kherson.gp.gov.ua

На Херсонщине во время ссоры женщина убила сожителя, а затем поиздевалась над трупом.

Жуткое преступление произошло в одном из сел Великокопаневской территориальной общины в Херсонской области. Она уже во всем созналась, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

По словам женщины, накануне вместе с сожителем она употребляла алкогольные напитки. Во время застолья мужчина якобы начал ее оскорблять и унижать, возникла потасовка, во время которой женщина схватила нож и нанесла потерпевшему многочисленные ранения.

По данным следствия, вечером, 3 января, во время застолья между сожительницами возник конфликт. В ходе ссоры женщина набросилась с ножом на 38-летнего мужчину, нанеся ему более 100 ударов в туловище и голову.

Читайте такжеВ Киеве мужчина жестоко убил 18-летнюю девушку и бросил тело гнитьКроме того, злоумышленница с помощью ножа и молотка фактически отделила голову от тела и, наконец, отрезала ему половой орган. Утром, словно и не было ничего, женщина сообщила соседу, что ее сожитель скончался, сообщили в прокуратуре области.

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