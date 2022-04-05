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Отрезали волосы и бесились из-за украинского: освобожденные из плена военные рассказали о пытках в РФ

5 апреля 2022, 10:41

Тюремные надзиратели пытались сломать украинок морально. Они выкрикивали в лицо "слава россии!". На молчание украинских военных отвечали пытками.

Освобожденные из плена украинские военнослужащие
Освобожденные из плена украинские военнослужащие рассказали об издевательствах россиян / minre.gov.ua

Украинские военные связисты Анастасия Матрущенко и Александра Цепук, недавно освобожденные из российского плена, рассказали о том, что им пришлось пережить. Женщинам остригли волосы, заставляли раздеваться и приседать, а также очень злились, что украинки отказались говорить по-русски.

Расположение воинской части, где несла службу старший солдат Анастасия Матрущенко, расстреляла вражеская артиллерия и танки, сообщает Минреинтеграции.

"В бункер, где находилась очередная смена, несколько раз попал танк. Когда пыль развеялась, в помещение полетели гранаты. У нас изъяли оружие, амуницию, бронежилеты и мобильные телефоны. Связали руки, на глаза надели повязку", - рассказала Анастасия.

Сначала девушка попала в Беларусь. По ее словам, к пленным подходил военный с неславянской внешностью и угрожал расправой, мол, до утра не доживете. При этом из соседних помещений доносились звуки допросов украинских военнослужащих-мужчин.

Впоследствии ее и других пленных переправили в СИЗО №3 где-то под Брянском.

"Тюремные надзиратели выстроили нас и пытались сломать морально. Какой-то начальник несколько раз выкрикивал мне в лицо "слава россии!", ожидая, наверное, какого-то ответа на такое "приветствие". На молчание с нашей стороны тюремщики отвечали пыткой", - рассказала Агастасия.

В присутствии мужчин заставляли полностью раздеваться и приседать, постригли наголо, много раз допрашивали.

Узел связи, где проходит службу Александра Цепук, защищался от российских захватчиков всеми возможными средствами. Но оккупанты активно применяли тяжелое вооружение, забрасывали бункер гранатами. Женщины чудом остались живы.

"На всем пути следования в Беларусь и дальше в Россию нас постоянно обыскивали", – вспоминает девушка.

В Беларуси началось с провокаций. К ним подошли репортеры российского телевидения в сопровождении военнослужащего с неславянской внешностью.

"Им очень не понравилось то, что мы говорим на украинском языке, требовали перейти на русский. Но я, например, русским почти не владею – как и остальные мои коллеги. Это очень разозлило репортеров", - рассказала Александра.

В камере, где находились женщины, было две кровати и один матрас на семерых.

"За такие "удобства" нас просили рассказать на камеру о хорошем отношении со стороны оккупантов. Мы отказались", – добавила девушка.

Как сообщал Главред, в батальон добровольцев бывших российских военных Свобода России вступил бывший капитан российской оккупационной армии. Доброволец пройдет военную подготовку.

Отмечается, что новобранцем стал бывший военный 152-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 127 мсд (пункт постоянной дислокации: г. Уссурийск) капитан Лесниченко Максим Анатольевич.

В то же время один из российских оккупантов, который попал в плен в Украине и принял участие в обмене на украинских защитников, снова хочет воевать против ВСУ. Речь идет о 26-летнем военнослужащем из Саратовской области младшем сержанте Андрее Кренделеве.

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