Отрезавшая в Харькове своей дочери голову женщина держит в страхе родное село

Татьяна Пьянова в суде / ТСН

Татьяна Пьянова, которая в пригороде Харькова убила свою дочь Кристину, отрезала ей голову и с ней шла голой по улице, через письма активно пугает своих соседей. Об этом сообщает издание Сегодня.

Сейчас Пьянова находится в психбольнице в городе Днепр. Оттуда она пишет письма своей подруге Юле, в которых сообщает, что скоро вернется домой, мол, больницу закрывают.

"После задержания и ареста Пьянова находится в психиатрической больнице, в Днепре. Пьянова через день пишет своей подруге, Юле, о том, что скоро вернется в село из-за того, что психбольницу якобы закрывают", - рассказала депутат сельсовета населенного пункта Подворки Татьяны Пантелеевой.

Односельчане боятся ее слов, ведь ситуация с коронавирусным карантином и закрытием таких учреждений в стране ‒крайне неоднозначная.

"Но, как понимаете, это бред. Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возвращении речи нет. Тем не менее, люди боятся, особенно на фоне того, что с психбольницами ситуация в стране действительно непростая", ‒ сказала Пантелеева.

Как заявил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, Пьянова по решению суда находится в психиатрической больнице строгого режима. Если улучшений по здоровью медики не увидят, она останется в ее стенах до самой смерти.

Читайте такжеВ Харькове отрезавшую голову дочери женщину признали невменяемой

Напомним, ранее сообщалось: