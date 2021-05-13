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Отрезавшая в Харькове своей дочери голову женщина держит в страхе родное село

13 мая 2021, 15:53
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Татьяна Пьянова, которую суд отправил в психиатрическое медучреждение со строгим режимом за убийство дочери, умудряется и оттуда сильно пугать односельчан.

Пьянова
Татьяна Пьянова в суде / ТСН

Татьяна Пьянова, которая в пригороде Харькова убила свою дочь Кристину, отрезала ей голову и с ней шла голой по улице, через письма активно пугает своих соседей. Об этом сообщает издание Сегодня.

Сейчас Пьянова находится в психбольнице в городе Днепр. Оттуда она пишет письма своей подруге Юле, в которых сообщает, что скоро вернется домой, мол, больницу закрывают.

"После задержания и ареста Пьянова находится в психиатрической больнице, в Днепре. Пьянова через день пишет своей подруге, Юле, о том, что скоро вернется в село из-за того, что психбольницу якобы закрывают", - рассказала депутат сельсовета населенного пункта Подворки Татьяны Пантелеевой.

Односельчане боятся ее слов, ведь ситуация с коронавирусным карантином и закрытием таких учреждений в стране ‒крайне неоднозначная.

"Но, как понимаете, это бред. Она признана невменяемой, поэтому ни о каком возвращении речи нет. Тем не менее, люди боятся, особенно на фоне того, что с психбольницами ситуация в стране действительно непростая", ‒ сказала Пантелеева.

Как заявил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, Пьянова по решению суда находится в психиатрической больнице строгого режима. Если улучшений по здоровью медики не увидят, она останется в ее стенах до самой смерти.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • 30 апреля в харьковском районе Залютино полицейские задержали голую женщину, которая размахивала ножом и пакетом с отрезанной головой своей дочери. Выяснилось, что она - Татьяна Пьянова и постоянно жила с семьей в поселке Подворки.
  • Позднее в Харькове Ленинский райсуд удовлетворил ходатайство прокурора и взял подозреваемую под стражу на 60 суток.
  • Далее - подозреваемую направили на психиатрическую экспертизу в Днепр.
  • медиками была признана страдающей хроническим психическим заболеванием и потому лишенной возможности осознавать свои действия.
  • Суд принял решение в принудительном порядке отправить Пьянову в психиатрическое медучреждение со строгим режимом.
новости Харькова психбольница убийство
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