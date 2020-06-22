СМИ рассказали о планах Авакова уйти в отставку/ УНИАН

В разгар недавних крупных митингов и акций протеста руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков предлагал свою отставку президенту Владимиру Зеленскому. Но глава государства отверг его предложение.

Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на источники в окружении президента.

По их информации, такое предложение руководитель МВД Украины сделал несколько недель назад ‒ в тот момент, когда в Киеве и по всей стране проходили акции за его отставку.

Читайте такжеКогда Аваков уйдет в отставку"Аваков не будет упираться, искать голоса в зале и так далее. Наоборот, он все так грамотно обставит, что, во-первых, сам предложит своего преемника из числа понятных ему людей, во-вторых, мы ему еще и обязанными останемся", ‒ сообщили источники.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков может отправиться в отставку лишь после того, как будет завершено расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

До того сам руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков в рамках совещания верхушки украинских правоохранительных органов (которое было посвящено борьбе с насилием со стороны силовиков) заявлял о том, что "любой глава МВД работает в положении, когда кому-то что-то не нравится".

Позднее народные депутаты из правоохранительного комитета Верховной Рады IX созыва приняли решение внести постановление фракции Голос об отставке руководителя Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова в повестку дня будущей пленарной сессии Верховной Рады.