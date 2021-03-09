Пашинский откупился за свою новогоднюю стрельбу / УНИАН

Адвокат пострадавшего от Сергея Пашинского Вячеслава Химикуса Марина Паринова заявила, что он решил забрать заявление на бывшего народного депутата. Ему выплатили компенсацию, и он отказался от любых претензий. Дело против Пашинского продолжиться, но без потерпевшего.

"Друзья, сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея Пашинского. Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять", - сообщила Паринова на своей странице в Facеbook.

Она уточнила, что все 4 года они "честно и последовательно выполняли взятое на себя обязательство защищать интересы Вячеслава Химикуса и бороться за восстановление справедливости".

"Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего", - уточнила она.

Дело Пашинского - о чем сообщалось ранее: