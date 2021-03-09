Пашинский откупился за свою новогоднюю стрельбу

Пострадавшему от стрельбы Пашинского выплатили компенсацию, и он отказался от любых претензий в сторону бывшего нардепа.
Адвокат пострадавшего от Сергея Пашинского Вячеслава Химикуса Марина Паринова заявила, что он решил забрать заявление на бывшего народного депутата. Ему выплатили компенсацию, и он отказался от любых претензий. Дело против Пашинского продолжиться, но без потерпевшего.
"Друзья, сегодня Вячеслав Химикус принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению Сергея Пашинского. Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять", - сообщила Паринова на своей странице в Facеbook.
Она уточнила, что все 4 года они "честно и последовательно выполняли взятое на себя обязательство защищать интересы Вячеслава Химикуса и бороться за восстановление справедливости".
"Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего", - уточнила она.
Дело Пашинского - о чем сообщалось ранее:
- Речь идет о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года - тогда на территории Киевской области состоялся словесный конфликт между ним и народным депутатом.
- В ходе конфликта Пашинский достал собственное зарегистрированное огнестрельное оружие (пистолет марки "Glock 19") и выстрелил мужчине в левую ногу.
- В результате гражданин получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома стегневой кости левой ноги. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, нанесенные телесные повреждения тяжелые.