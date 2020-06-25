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"Шутки плохи": в Одесской области перекроют трассу из-за угрозы паводка

Из западной Украины к Одесской области движется большое количество воды. Нацполиция перекрыла одну из трасс.

25 июня 2020, 20:59
Наводнение на западе Украины
В Одесской области готовятся к наводнению / if.dsns.gov.ua

Наводнения в Украине - власти Одесской области вовсю готовятся к возможным подтоплениям.

Об этом сообщил в Facebook председатель облгосадминистрации Максим Куцый.

Отмечается, что по направлению к Одесской области движется большое количество воды из западной Украины, а Бессарабия и север области уже страдают от наводнения.

"Мобилизовали руководителей Беляевского и Белгород-Днестровского районов, Маяковской и Яськовской ОТГ - именно они могут быть поражены непогодой в первую очередь, а потому уже сейчас вместе с работниками ГСЧС, Национальной полицией и пограничниками работаем, чтобы принять все необходимые меры безопасности и ограничить доступ людей в ближайшие дни к потенциально опасным местам", - написал Куцый.

По его словам, Одесская ОГА вместе с управлением водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная в усиленном режиме осуществляют мониторинг и контроль за ситуацией на водных объектах.

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"Мы хорошо знаем, что с природой шутки плохи. В эти выходные жителям Одесской области и туристам лучше пропустить отдых на реке или лимане. Это может быть смертельно опасно", – предупреждает Куцый.

Также в Нацполиции заявили, что в Одесской области из-за опасности затопления перекроют участок трассы международного значения Одесса-Рени. Движение будет запрещено на участке между 48 и 54 километрами.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Водителей просят воздержаться от поездок через участок дороги между автомобильными мостами Маяки и Паланка и выбрать альтернативный маршрут.

"Настоятельно рекомендуем гражданам позаботиться о безопасности и воздержаться от отдыха на берегах реки Днестр в указанном районе", - добавили в полиции.

Наводнения в западной Украине

Напомним, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека. Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 150 км автодорог и 90 мостов.

новости Одессы наводнение новости Украины Национальная полиция
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