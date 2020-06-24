УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Эксперты пояснили, связано ли наводнение на Закарпатье с вырубкой лесов

Аналитики подчеркивают, что причина паводков – рекордное количество осадков.

24 июня 2020, 19:05
Наводнение на Западе Украины
Наводнение на Западе Украины приобретает угрожающие масштабы / twitter.com/AvakovArsen

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий высказал убеждение, что причиной нынешнего паводка на западе Украины являются рекордные осадки, а не вырубка карпатских лесов.

"Давайте в цифрах — в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд кубометров, а лес максимально мог поглотить около 200-250 млн кубометров. Это лишь 10% от всех осадков. Значит, лес не может обуздать стихию горных рек", — цитирует его официальный сайт ведомства.

По словам Заблоцкого, обвинения в массовой вырубке леса являются "манипуляцией и популизмом". Он напомнил, что за пять лет объем заготовки древесины в Карпатском регионе уменьшился на 20% — с 4,2 млн кубометров в 2015 году до 3,3 млн кубометров в 2019-м. Вместе с тем снизился и объем незаконных рубок — с 12 тыс. кубометров в 2016 году до 3,6 тыс. кубометров в 2019-м.

Читайте такжеПотоп в Карпатах: под ногами женщины с детьми разверзлась земляИнформацию подтвердила и синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что что помимо вырубки лесов на западе страны уже длительное время идут сильные дожди, в связи с чем почва так перенасыщена влагой, что срываются селевые потоки, реки выходят из берегов.

По словам специалиста, такие форс-мажоры в природе случаются. И невозможно сдержать стихию, независимо от количества лесов. По ее словам, дожди льют с небольшими перерывами уже месяц, а паводки и наводнения для этих районов – явление типичное.

Как ранее сообщалось, в Карпатах разбушевалась стихия. На Прикарпатье в двух местах разрушена дорога на Буковель. Река вышла из берегов, и автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин в черте сел Татаров и Микуличин стала не проездной. Кроме того, в воде находится и сам курорт.

Напомним, утром в среду, 24 июня 2020 года, руководитель Кабмина Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область по причине непогоды в области. Он намерен координировать деятельность органов власти в преодолении последствий паводков. В ночь со вторник на среду в западных областях прошли сильные ливни и был объявлен красный уровень опасности.

паводок потоп. дождь Карпаты Наталья Диденко лес Заблоцкий леса
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперты пояснили, связано ли наводнение на Закарпатье с вырубкой лесов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:18
В Украине могут измениться правила денежных переводов: что хотят разрешить
19:05
Эксперты пояснили, связано ли наводнение на Закарпатье с вырубкой лесов Видео
19:02
"Дети низкого качества": нардеп оскандалилась заявлением о соцвыплатах Видео
19:01
Рассказ служанки 4 сезон: дата выхода, сюжет и актеры Видео
18:53
Календарь стрижек и денег: благоприятные дни для стрижки в июле 2020
18:16
M1 Music Awards 2020 перенесли на 2021 год
18:15
"Корабельная сосна": Корниенко назвал фамилию женщины, которую обсуждал с Арахамией
18:04
"Всё сложно и опасно": синоптик дала прогноз погоды для Украины Видео
17:50
"Езжайте домой": Зеленский вышел к протестующим шахтерам Видео
17:23
На параде в Москве Лукашенко демонстративно унизил Путина Видео
17:15
"Дырки жены отымел другой самец": блогерша назвала причину развода Асмус и Харламова
16:58
Старость подождет: женская одежда, которая феерически молодит Фото
16:56
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 июня: начало любви и кардинальные перемены Видео
16:30
Ветер Любви 3 сезон - что было в 97 и 98 серии 24-06-2020 Видео
16:15
Трамп заявлял Путину о решении вопроса войны на Донбассе пророссийским президентом Украины
15:58
Война с коронавирусом: в мужском организме больше антител, чем в женском Видео
15:33
Фото голой Насти Каменских выдают за свежее фото с отдыха
15:21
Компенсация, риски разрушения здания и проблемы в ЖКХ: что говорят после взрыва дома на Позняках
15:15
Переболеть коронавирусом: ученые назвали болезни, которые начинаются после COVID-19 Видео
15:11
"Красная зона": откроет ли ЕС для Украины границы с 1 июля
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять