Эксперты пояснили, связано ли наводнение на Закарпатье с вырубкой лесов

Наводнение на Западе Украины приобретает угрожающие масштабы / twitter.com/AvakovArsen

Глава Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий высказал убеждение, что причиной нынешнего паводка на западе Украины являются рекордные осадки, а не вырубка карпатских лесов.

"Давайте в цифрах — в среднем количество осадков в Ивано-Франковской области составило около 2,8 млрд кубометров, а лес максимально мог поглотить около 200-250 млн кубометров. Это лишь 10% от всех осадков. Значит, лес не может обуздать стихию горных рек", — цитирует его официальный сайт ведомства.

По словам Заблоцкого, обвинения в массовой вырубке леса являются "манипуляцией и популизмом". Он напомнил, что за пять лет объем заготовки древесины в Карпатском регионе уменьшился на 20% — с 4,2 млн кубометров в 2015 году до 3,3 млн кубометров в 2019-м. Вместе с тем снизился и объем незаконных рубок — с 12 тыс. кубометров в 2016 году до 3,6 тыс. кубометров в 2019-м.

Читайте такжеПотоп в Карпатах: под ногами женщины с детьми разверзлась земляИнформацию подтвердила и синоптик Наталья Диденко. Она подчеркнула, что что помимо вырубки лесов на западе страны уже длительное время идут сильные дожди, в связи с чем почва так перенасыщена влагой, что срываются селевые потоки, реки выходят из берегов.

По словам специалиста, такие форс-мажоры в природе случаются. И невозможно сдержать стихию, независимо от количества лесов. По ее словам, дожди льют с небольшими перерывами уже месяц, а паводки и наводнения для этих районов – явление типичное.

Как ранее сообщалось, в Карпатах разбушевалась стихия. На Прикарпатье в двух местах разрушена дорога на Буковель. Река вышла из берегов, и автодорога Н-09 Мукачево-Рогатин в черте сел Татаров и Микуличин стала не проездной. Кроме того, в воде находится и сам курорт.

Напомним, утром в среду, 24 июня 2020 года, руководитель Кабмина Денис Шмыгаль вылетел в Ивано-Франковскую область по причине непогоды в области. Он намерен координировать деятельность органов власти в преодолении последствий паводков. В ночь со вторник на среду в западных областях прошли сильные ливни и был объявлен красный уровень опасности.