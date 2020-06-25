Катастрофический паводок в Карпатах: стихия смыла дороги и ж/д пути

В результате интенсивных осадков и подъема уровней воды в реках Карпатского региона в течение 22-23 июня были разрушены участки дорог, мостовые сооружения, ограничено движение автотранспорта.

Как сообщили в пресс-службе Укравтодора, общая ориентировочная стоимость убытков, нанесенных дорожному хозяйству составляет 234,4 млн грн.

Как подчеркивается в сообщении, в Черновицкой области разрушены и повреждены пять автодорог общего пользования госзначения и искусственные сооружения на них. В Ивано-Франковской области повреждены и разрушены пять автодорог общего пользования госзначения и искусственные сооружения на них. В Закарпатской области повреждены и разрушены четыре автодороги общего пользования госзначения и искусственные сооружения на них.

Как рассказал ТСН мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, по состоянию на утро 25 июня уровень воды в реке Быстрица в Ивано-Франковской области снизился на полтора метра, вода отступает.

Отмечается, что уже сейчас на некоторых дамбах начнутся работы, но вода иногда уходит не так быстро.

Также он напомнил местным жителям, пострадавшим от паводка, что они могут обратиться в органы самоуправления с актами о нанесенном ущербе и рассчитывать на компенсацию.

В то же время журналист телеграм-канала PavlovskyNEWS из разговоров с местными жителями на Прикарпатье узнал, что в результате разрушительных потопов с некоторыми пострадавшими районами прекращено железнодорожное сообщение.

В частности, без возможности передвигаться на данном виде транспорта остались жители направления Ворохта-Ивано-Франковск.

Стремительные потоки воды, спускающиеся с гор, прямо под которыми проложены железнодорожные пути, разрушили железнодорожные насыпи, сообщили местные жители.

Работы над возобновлением движения поездов ведутся, но точные сроки их окончания не известны.

Напомним, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях. В Ивано-Франковской области погибли три человека. Больше всего от наводнений пострадала Ивано-Франковская область, где подтоплено более 200 населенных пунктов, к 29 нет подъезда. В области разрушено 150 км автодорог и 90 мостов.