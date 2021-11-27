Переброска войск РФ на границу Украины: у Байдена срочно связались с ОП

Джейк Салливан / Reuters

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел переговоры с национальным советником президента США по безопасности Джейком Салливаном.

Разговор касался ситуации со скоплением российских войск на украинских границах, говорится в сообщении Белого дома.

Стороны обсудили совместную обеспокоенность по поводу военной деятельности России у границ Украины и ее жесткой риторики в отношении Украины, подчеркивается в сообщении.

"Они согласились, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности", - рассказали в Белом доме.

Салливан также подчеркнул непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины, добавила американская сторона.

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