Передавал планы операций России: подполковник ССО оказался "кротом" ГРУ

Военный был завербован еще до начала полномасштабного вторжения России.

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Задержание "крота" ГРУ / Фото: t.me/SBUkr

Кратко:

В Силах спецопераций ВСУ нашли "крота"

Подполковника завербовали до полномасштабного вторжения РФ

Предатель передавал РФ данные о диверсионно-разведывательных рейдах спецназовцев

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали "крота" российского Главного управления разведки. Злоумышленником оказался подполковник, командир одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ, которого оккупанты завербовали еще до начала полномасштабной войны через знакомых в России, с которыми он поддерживал связь.

Как передает пресс-служба СБУ, весной 2024 года его дистанционно "активировал" кадровый сотрудник российского ГРУ и поставил задачу - передавать планы боевых операций Сил обороны в тылу врага.

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"Больше всего агрессора интересовали разведданные о диверсионно-разведывательных рейдах украинских спецназовцев за линию фронта на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях", - говорится в сообщении.

Для выполнения вражеского задания "крот" использовал свое служебное положение, благодаря которому получал информацию о запланированных маршрутах перемещения воинов Сил обороны, их вооружение и "цели".

Оккупанты планировали использовать эту информацию для ликвидации украинских спецназовцев на линии фронта или за ее пределами - на временно захваченной части территории на юге Украины.

Также агент "сливал" своему российскому куратору данные о других подразделениях Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъяты средства конспиративной связи, компьютерная техника, мобильный телефон и накопители информации.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержание должностных лиц МСЭК - последние новости

В разных регионах Украины ликвидированы новые схемы уклонения от мобилизации. В частности, задержаны должностные лица МСЭК и врачи ВВК. Задержанные чиновники брали взятки от 2 до 10 тысяч долларов США, чтобы "помочь" военнообязанным избежать призыва. Они изготавливали фиктивные медицинские заключения.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении чиновнице Львовской областной медико-социальной экспертной комиссии. Она подозревается в декларировании недостоверной информации на миллионы гривен.

Чиновницу Центральной медико-социальной экспертизы (МСЭК) задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тыс. долларов для освобождения от военной службы.

Кроме того, ГБР разоблачило в одесской областной МСЭК многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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