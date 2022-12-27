Переговорные позиции Украины с РФ будут гораздо сильнее: Золотарев назвал главную цель для ВСУ

Противник в лице России силен, и его нельзя недооценивать, напомнил Андрей Золотарев.

Андрей Золотарев, Владимир Путин / Коллаж УНИАН

Если ВСУ удастся рассечь сухопутный коридор в Крым, то тогда можно было бы четко говорить о поражении России. Даже с учетом того, что она захватила существенную часть Донбасса.

В интервью Главреду директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил, что в России в условиях военного поражения, как это не раз бывало, это может привести к серьезным внутриполитическим катаклизмам.

"Но я не думаю, что Россия, как многие мечтают, рассыплется - этого не случится. Как этого не случилось и в начале 90-х годов, когда, казалось бы, стоило лишь толкнуть падающего. Риск того, что ядерное, химическое, биологическое оружие попадет не в те руки, привел к тому, что Запад фактически не допустил такого сценария. Хотя в 1992 и 1993 годах мы уже наблюдали в РФ парад суверенитетов, когда Ельцин открыто говорил, мол, берите столько независимости, сколько сможете переварить", - пояснил эксперт.

Золотарев подчеркнул, что если удастся рассечь сухопутный коридор, то переговорные позиции Украины будут гораздо сильнее.

"Но сейчас у многих возникло шапкозакидательское настроение - мол, еще чуть-чуть. Но противник силен, и его нельзя недооценивать. Поэтому в ближайшие месяц-два все станет очевидно. Как я уже сказал, скорее всего нам придется жить со своей 38 параллелью, как это случилось с Южной и Северной Кореей. Для нас это тоже вероятный сценарий, однако, стоит заметить, что Южной Корее это не помешало стать одной из ведущих мировых экономик, продемонстрировать не только экономические успехи, но и трансформацию от военной диктатуры к демократическому обществу со своей спецификой", - рассказал эксперт.

Золотарев отметил, что для нас главное – экономика, ибо можно победить на поле боя, но проиграть последующий мир.

"Сейчас Украину пытаются поставить на два правых крыла, но каждый голос должен быть услышан. Иначе нам предстоит период, как и многим странам после войны, авторитарного правления. Я бы не отметал и такого сценария, поскольку демократия предполагает какую-то экономическую стабильность, достаточно высокий уровень жизни. Ну а бедность и нищета, соответственно, порождают популизм и авторитарных правителей", - подытожил эксперт.

Ранее издание The Wall Street Journal выделило шесть важных факторов, которые будут влиять на ход войны в Украине в первые месяцы 2023 года. Ход войны в первые месяцы нового года будут определять не только помощь Украине от Запада и способность украинских войск контратаковать, но и другие факторы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фронте в Украине наблюдается очень тяжелая обстановка в районе Бахмута и Кременной. Именно там самая тяжелая и болезненная ситуация, ведь оккупанты бросают основные свои силы именно на это направление. Путин не отказался от цели захватить Донбасс, подчеркнул украинский президент.

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