Перерезан канал переброски оружия РФ: в МВД объяснили взрывы на Крымском мосту

Пожар на Крымском мосту / Скриншот

Повреждение Крымского моста является большим плюсом для всех украинцев, заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Это осложняет для оккупантов ситуацию с поставкой продовольствия, горючего и оружия на временно оккупированный полуостров и Херсонскую область, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

По его словам, Крымский мост - это ключевое логистическое звено, связывающее Россию с Крымом и далее с Херсонской областью. По состоянию на сейчас Крымский мост уже официально заявлено, что он закрыт.

"Логистически у них резко осложняется ситуация с поставкой всего чего только можно, от продовольствия и горючего, и заканчивая оружием и в Крым и Херсонскую область. Поэтому с этой точки зрения это, конечно, большой плюс для всех нас", - сказал он.

Он также отметил, что попытка оккупантов сделать временную паромную переправу частично может решить вопрос поставок. Тем не менее, так просто сделать это все за один день будет почти нереалистично.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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