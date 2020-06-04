Полно оружия: полиция нашла у участников перестрелки в Броварах целый арсенал - видео

Полиция нашла у участников перестрелки в Броварах целый арсенал/ Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции и следователи прокуратуры осуществили санкционированные судом обыски по местам возможного нахождения со-организатора и участников недавней перестрелки в Броварах (Киевской области).

Как сообщают представители пресс-службы ведомства, в результате были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты люди во время перестрелки, а также черновые записи.

Полицейские продолжают вести работу по задержанию всех участников, которые принимали участие в перестрелке в Броварах.

Напомним, ранее, 29 мая 2020 года на улице Олимпийская в Броварах произошла крупномасштабная перестрелка. Несколько десятков вооруженных мужчин палили друг в друга прямо в жилых районах. Позже выяснилось, что перестрелка случилась по причине вышедшего из-под контроля спора между легальными автоперевозчиками и автоперевозчиками-нелегалами.

Согласно подсчетам полиции, всего в столкновении участвовали не менее шестидесяти человек. 31 мая 2020 года Броварской суд избрал меру пресечения двенадцати участникам перестрелки. Их заключили под стражу на два месяца без права внесения залога.