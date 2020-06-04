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Полно оружия: полиция нашла у участников перестрелки в Броварах целый арсенал - видео

4 июня 2020, 18:02

Правоохранители продолжают расследовать дело, открытое по поводу масштабной перестрелки на Киевщине.

Полиция нашла у участников перестрелки в Броварах целый арсенал/ Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции и следователи прокуратуры осуществили санкционированные судом обыски по местам возможного нахождения со-организатора и участников недавней перестрелки в Броварах (Киевской области).

Как сообщают представители пресс-службы ведомства, в результате были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты люди во время перестрелки, а также черновые записи.

Полицейские продолжают вести работу по задержанию всех участников, которые принимали участие в перестрелке в Броварах.

Напомним, ранее, 29 мая 2020 года на улице Олимпийская в Броварах произошла крупномасштабная перестрелка. Несколько десятков вооруженных мужчин палили друг в друга прямо в жилых районах. Позже выяснилось, что перестрелка случилась по причине вышедшего из-под контроля спора между легальными автоперевозчиками и автоперевозчиками-нелегалами.

Согласно подсчетам полиции, всего в столкновении участвовали не менее шестидесяти человек. 31 мая 2020 года Броварской суд избрал меру пресечения двенадцати участникам перестрелки. Их заключили под стражу на два месяца без права внесения залога.

новости Украины полиция Перестрелка в Броварах
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