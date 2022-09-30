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План деоккупации Украины: Зеленский собрал Ставку и обсудил ситуацию на фронте

30 сентября 2022, 13:27

Заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта.

Зеленский, армия, ВСУ
Владимир Зеленский провел заседание Ставки / Reuters

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, обсудил с силовиками и военными вопрос обеспечения армии и план дальнейшей деоккупации Украины.

Глава государства провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Участники заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, и рассмотрели план дальнейшего освобождения украинских земель от оккупантов, говорится в сообщении.

Также отдельно присутствующие проанализировали вероятные действия противника в ближайшее время.

Кроме того, члены ставки рассмотрели вопросы обеспечения вооружением и боеприпасами Сил обороны и их распределение по группировкам, которые находятся на самых сложных участках фронта.

"Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина", - подчеркнул президент.

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Оккупанты отступают.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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