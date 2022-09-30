План деоккупации Украины: Зеленский собрал Ставку и обсудил ситуацию на фронте

Заслушаны доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта.
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, обсудил с силовиками и военными вопрос обеспечения армии и план дальнейшей деоккупации Украины.
Глава государства провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Участники заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на участках фронта, где сосредоточены основные усилия, и рассмотрели план дальнейшего освобождения украинских земель от оккупантов, говорится в сообщении.
Также отдельно присутствующие проанализировали вероятные действия противника в ближайшее время.
Кроме того, члены ставки рассмотрели вопросы обеспечения вооружением и боеприпасами Сил обороны и их распределение по группировкам, которые находятся на самых сложных участках фронта.
"Мы контролируем ситуацию. Все будет Украина", - подчеркнул президент.
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Оккупанты отступают.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
Читайте еще:
- "Котел" под Лиманом: ВСУ окружили два батальона РФ, журналист раскрыл детали
- ВСУ прорвали оборону врага: под Лиманом оккупантам светит "котел" - журналист
- Оккупанты в котле: ВСУ окружили Лиман, россияне бегут из города - журналист