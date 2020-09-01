Платить алименты по-новому: что изменила в законе Рада

Платить алименты по-новому/ Телеканал 24

В Украине официально разрешена процедура индексацию размера алиментов.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

За соответствующий законопроект под №3112 проголосовали 312 нардепов. Проект вносит изменения в статью 71 закона Об исполнительном производстве. Документом предусмотрено возложить на исполнителя обязанность ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Индексация размера алиментов производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном правительством порядке. Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов.

Кроме того, в документе прописано, что исполнитель обязан вычислять размер задолженности по уплате алиментов каждый месяц, а также проводить индексацию размера алиментов. Предполагается, что данный механизм позволит частично или полностью возместить подорожание товаров и услуг на украинском рынке.

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Напомним, ранее в Украине в январе 2020 года увеличился размер прожиточного минимума и, соответственно, минимальный рекомендуемый размер алиментов.