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Малюська похвастался открытием платных камер в СИЗО и озвучил расценки

31 мая 2020, 20:40

Министр отметил, что полученные деньги от платных камер пойдут на ремонт.

Малюська
Малюська поведал об открытии платных камер в СИЗО / УНИАН

Министр юстиции Денис Малюська поделился радостной новостью об открытии платных камер в СИЗО Запорожья и Днепра.

"Открыли платные камеры в СИЗО Запорожья, Вольнянском районе Запорожской области и городе Днепре. Цены особо не отличаются. Запорожье: сутки - 570 грн, неделя - 1990 грн, месяц - 3410 грн. Вольнянская УИК: 540 грн, 1900 грн, 3260 грн соответственно за сутки неделю и месяц. Днепр: 880 грн - сутки, 2200 грн - неделя и 3060 грн - месяц", - написал Малюська в Facebook.

Он пояснил, что платные камеры создают, чтобы зарабатывать деньги на ремонт в бесплатных камерах, убрать коррупцию на распределении между камерами и уменьшать затраты на выполнение решений ЕСПЧ ("ненадлежащие условия содержания в СИЗО - проблема, за которую Европейский суд по правам человека присуждает уплату компенсаций").

Минюст анонсировал платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах еще в апреле. В мае платные камеры появились в Лукьяновском СИЗО Киева.

Как ранее писал Главред, министр юстиции Денис Малюська рассказал о том, что ему повысили заработную плату. Как подчеркнул он в интервью изданию Mind, его зарплата на посту главы Минюста подскочила более чем в 3,5 раза.

Напомним, в 2019 году Малюська пожаловался на то, что его не устраивает размер зарплаты и сообщил, что по этой причине может даже уволиться.

Денис Малюська СИЗО Министр юстиции
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