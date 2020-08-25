"По *балу надавать": в Сети возмутились надевшему форму и награды экс-нардепу Барне

Олег Барна / УНИАН

Скандально известный нардеп Рады VIII созыва от Блока Петра Порошенко Олег Барна облачился в военную форму, нацепил боевые медали на грудь и пытался принять участие в марше ветеранов АТО в честь Дня Независимости.

Видеозапись конфликта экс-нардепа и ветеранов был опубликован в Сети.

Барна не смог внятно ответить ни на один вопрос по поводу своей службы в зоне военного конфликта на Донбассе ‒ не назвал ни позывной командира, ни названий взводных опорных пунктов либо боевых позиций. На все вопросы ветеранов Барна отнекивался и призывал обращаться в военкомат за информацией по поводу своей службы.

Пользователи украинского сегмента Facebook весьма гневно прореагировали на инцидент.

"За такие приколы не мешало бы и по *балу надавать, чтобы неповадно было, потому что на следующий год за*бетесь у таких гондонов выспрашивать названия позиций и позывные командиров", "Непорядок, глаз не подбитый", "Как задолбали эти псевдо-воины", "Спасибо братцы, что отреагировали. Кстати он не один такой, видел еще некоторых депутатов по форме", "Йбн стыд", "И медали нацепил. Уже и у нас ряженые появились!", ‒ написали они.

Напомним, ранее, еще в статусе народного депутата от Блока Петра Порошенко Олег Барна устроил разборки. В минувшего году он набросился на сторонника Владимира Зеленского Святослава Юраша в коридорах телеканала ZIK и порвал тому рубашку.