"По три-пять дней мы можем быть без света": Арестович спрогнозировал ситуацию с блэкаутом

Как говорит Алексей Арестович, энергетическая инфраструктура Украины создавалась в советское время вообще в расчете на тотальную ядерную войну.

Арестович спрогнозировал ситуацию с блэкаутом / коллаж фото УНИАН

Полного блэкаута в Украине не будет, но есть опасность, что в домах украинцев не будет света по трое-пятеро суток. Такой прогноз на случай регулярного повторения масштабных ракетных атак русских оккупантов на энергетическую инфраструктуру Украины дал советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону.

"Они (удары - Главред) не сработают. Энергетическая инфраструктура создавалась в советское время в расчете на тотальную ядерную войну с Западом. Она должна была выдержать удары десятками мегатоннах ракет по территории Украины. А он (Путин - Главред) хочет "положить" это "Калибрами", которые не долетают и не попадают? Это нереально абсолютно. Да, по пять дней мы можем быть без света, по три. Не больше. Но это же не блэкаут", - сказал Арестович

Смотреть с 19:05

Возможный блэкаут в Украине

Напомним, Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что сценарий, по которому Украина полностью остается без света, исключать нельзя. Ракетные атаки РФ заставляют государство столкнуться с серьезными проблемами. Если такое произойдет, люди будут переезжать в сельскую местность, где можно отапливать жилье дровами.

Также ранее сообщалось, что оккупантам выгодно использовать беспилотники ведь они дешевые, зато Украине приходится сбивать их ракетами, которые дороже порой в сотни раз. Если бы РФ имела много дронов, Украине угрожала бы опасность истощения систем ПВО, рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник.

Другие новости: