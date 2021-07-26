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По улицам Одессы катался леопард: в Сети появилось милое видео прогулки животного

26 июля 2021, 20:29
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Дикая кошка сидела на руках у пассажира.

Леопард на прогулке / Скриншот

На Одесчине водители стали свидетелями милого зрелища. Люди заметили на дороге автомобиль, в котором на переднем сиденье катался леопард. Животное оглядывалась на все стороны, высунув голову в открытое окно.

Видео появилось в Telegram-канале "Одесса как она есть", о том куда направлялась дикая кошка - неизвестно.

Леопард сидел прямо на коленях у пассажира, который держал его за поводок.

Отмечается, что интересный момент запечатлел на камеру водитель автомобиля, который ехал рядом в поселке Котовского.

Напомним, на Киевщине в Переяслав-Хмельницком произошла интересная история. Собака породы лабрадор, которого похитили, через 6 лет разлуки узнал своего настоящего хозяина.

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Сейчас собаке 11 лет. В 5-летнем возрасте животное похитила родственница хозяев, в качестве мести.

Выяснилось, что сначала собака жила в селе Бориспольского района, но ее новый владелец умер, и животное попало в неблагополучную семью, где злоупотребляли алкоголем.

На это не смогли спокойно смотреть неравнодушные соседи, поэтому обратились к зоозащитникам.

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