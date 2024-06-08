По жилому дому в Луганске ударила российская ракета С-300: СМИ раскрыли детали

В минобороны РФ соврали, что по Луганску якобы били ракетами ATACMS.

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Удар по Луганску был ракетой С-300 / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

На кадрах российских СМИ, иллюстрирующих репортажи об обстреле Луганска 7 июня, за обломки ракет ATACMS выдаются детали зенитных ракет С-300/С-400, находящихся на вооружении ВС РФ.

Об этом пишут независимые исследователи и OSINT-аналитики, сообщает издание The Insider.

Отмечается, что накануне минобороны РФ отчиталось об ударе по Луганску ракетами ATACMS. В результате обстрела обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Число погибших при обстреле, по официальным данным, составляет шесть человек, пострадали 60.

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Сообщается, что в результате обстрела 18 человек получили легкие ранения, из них два ребенка. В состоянии средней степени тяжести — 30 человек, из них два ребенка. В тяжелой степени — 7 человек. Травмы крайней степени тяжести получили два человека.

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Взрывы в Луганске - последние новости по теме

Напомним, днем, 7 июня во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов. Местные российские чиновники заявили, что город атаковали ракетами ATACMS и якобы ПВО сбило большинство этих ракет.

Ранее в оккупированном Луганске произошло несколько взрывов, после которых возник масштабный пожар. Взрывы, как и сегодня, произошли в районе бывших Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и авиационного ремонтного завода.

Как сообщал Главред, 20 мая во временно оккупированном Луганске произошли взрывы, в результате которых в городе поднялся огромный столб дыма.

Что такое С-300? С-300 — это зенитно-ракетная система (ЗРС), разработанная еще в Советском союзе. На вооружение система вышла в конце 70-х годов. Комплексы должны были быть разработаны для ПВО (С-300П), для сухопутных войск (С-300В) и для кораблей ВМС (С-300Ф). Главное предназначение С-300 — противовоздушная оборона, она должна уничтожать вражеские самолеты, баллистические и аэродинамические ракеты. Как ПВО ее используют во всех постсоветских странах и в некоторых странах Европы. Также Россия экспортировала модифицированные С-400 в Индию, Турцию и Китай. В Украине до полномасштабного вторжения РФ насчитывалось более 250 систем С-300 по данным лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Также установки С-300 переданы Украине от восточноевропейских стран в рамках военной помощи. Установка способна бить на расстояние до 75 км или до 100 км и до 200 км в зависимости от типа элементов семейства С-300. Попадать в цель "земля-земля" С-300 может на расстояние около 40 км. Поэтому под удар окупантов обычно попадают Харьков, Запорожье, Херсон и другие прифронтовые города. Еще с советских времен у страны-агрессора РФ осталось много ракет С-300 (по разным данным, от 5 до 8 тысяч). Почему ПВО Украины не отбивает атаку С-300 Расстояние в 40 км ракета С-300 преодолевает буквально за минуту и летит слишком низко, чтобы на нее отреагировали локаторы зенитно-ракетных комплексов Украины. Потому тревога часто включается уже после взрыва.

Кроме того, С-300 при ударе "земля-земля" летит по траектории дуги и может маневрировать. Отбить атаку С-300 могут комплексы Patriot и SAMP-T.

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