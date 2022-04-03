Под Черниговом "самоликвидировались" российский майор с подчиненными

Еще шесть военных получили тяжелые ранения.
На Черниговщине подорвались четверо оккупантов. Еще шесть получили тяжелые ранения.
При попытке обезвредить противотанковую мину в районе Чернигова погиб заместитель командира по вооружению 40 инженерно-сапёрного полка (в/ч 14330, Ишим, Тюменская обл.) майор Суслов, сообщил журналист Роман Цимбалюк.
"Также, вместе с ним погибли 3 военнослужащих сапёрного подразделения, проводившего разминирования и ещё 6 получили тяжёлые осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Читайте также"Учения" закончились логично: ВСУ ликвидировали очередного высокопоставленного оккупантаРанее мы сообщали, что при организации понтонно-мостовой переправы через Десну утонуло 8 оккупантов и начальник штаба 40-го инженерно-саперного полка Александр Корник. Шесть тел не смогли достать из воды из-за сильного течения
Также мы сообщали, что россиянин украл, раскрасил и разъезжал на школьном автобусе по украинской земле. К счастью, он встретил украинских воинов.
Читайте также:
- "В одной роте из 500 выжили семеро": российский оккупант признался об истинных потерях РФ в Украине
- Под Киевом "покрошили" тихоокеанских морпехов: в РФ признали потери
- Оккупанты стягивают войска в Приднестровье и несут большие потери в Луганской области - Генштаб ВСУ