Под Днепром в частном детском саду украинский язык "не нужен"

Языковой скандал вспыхнул в частном детском садике / УНИАН

В Днепропетровской области местная жительница Алина Бардашевская заметила, что ее ребенка в частном детском саду перестали обучать украинскому языку, а в общении девочка перешла полностью на русский.

Как сообщает 5 канал, частный сад выбрали из-за очередей в государственный, оплата за услуги составляла 11 тысяч гривен.

"Я начала за ней замечать, что она все меньше и меньше общается на украинском языке, она начала называть мне какие-то такие русскоязычные слова, российские песенки, которых вообще у нас дома нет, она их не знает", — сказала журналистам мама малышки.

Женщина обратилась к администрации дошкольного учреждения с просьбой объяснить отсутствие украинского языка.

"Был ответ руководства, что "мы воспитываем элиту, которая будет общаться на русском. Украинский детям не нужен. Формально мы можем что-то показать на украинском, но это не нужно", — сказала она.

Читайте такжеПод Одессой суд отменил региональный статус русского языкаПо словам родителей, администрации сада на понравились вопросы о языке, и они отказались от дальнейшего обсуждения проблемы. Уточняется, что в Интернете данное учреждение публикует рекламу об обучении на русском и английском языках.

По информации журналистов, у заведения нет лицензий на предоставление образовательных услуг. Эту информацию подтвердили и в областном департаменте образования. Со СМИ руководство детсада общаться отказывается.