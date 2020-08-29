Под Харьковом жители выгоняют ромов из села: произошли столкновения

Местные жители хотят выгнать ромов из села / Фото: пресс-служба полиции

В селе Андреевка Балаклейского района Харьковской области 29 августа произошли столкновения между гражданами ромской национальности и местными жителями-украинцами, которые проживают на территории одного района.

"На сегодня жителями Андреевки Балаклейского района была назначена мирная акцию с целью выражения недовольства действиями ромских семей, проживающих на территории района. Возле домов рома собралось около 500 местных жителей. Мирная акция переросла в столкновения", - сообщает пресс-служба полиции области.

На место инцидента по тревоге приехал личный состав районной полиции. Правоохранители были вынуждены эвакуировать ромские семьи из зоны конфликта. Уточняется, что в результате происшествия пострадавших нет.

Сейчас в данном населенном пункте охраняют местность около 80 работников Балаклейского отдела полиции и бойцов спецподразделений полиции особого назначения.

Отметим, инцидент начался с того, что около 500 местных жителей собрались на протест и требовали выселения ромов, а также более квалифицированной работы полиции. После митинга его участники отправились к дому, где проживают ромы, и пытались прорваться во двор. В окна дома полетели яйца и камни, стекла разлетались вдребезги. Впоследствии полиция вывезла со двора семью ромов на своем автомобиле.

Местные жители утверждают, что ромы увеличивают количество преступлений в населенном пункте. В частности, недавно избили парня.

"Это было групповое избиение парня на ул. Садовой. Это примерно 20-25 человек. Избили за что – это у полиции спросите", — говорят очевидцы.

Полиция начала разбирательство и открыла два уголовных дела.

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