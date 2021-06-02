Под шумок учений: в РФ сочинили страшилку о переброске оружия НАТО на Донбасс

В Украине пройдут учения Sea Breeze / mil.gov.ua

В Министерстве обороны России сделали заявление о том, что в Украину якобы готовится тайная поставка вооружений сил НАТО для использования на Донбассе.

Как заявил официальный представитель МО РФ, под прикрытием крупных военных учений в Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения для переправки на Донбасс, сообщает Интерфакс.

"Под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", - сказал Конашенков журналистам в среду.

Обратим внимание, что в российском фейке использован еще один заезженный штамп РФ об участии в война на Донбассе "националистов".

"В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - добавил представитель МО России.

Читайте такжеУ Лаврова запаниковали из-за учений СБУ и выдвинули Киеву новые обвинения

Учения Sea Breeze 2021:

В учениях Sea Breeze в 2021 году планируется участие рекордного количества стран НАТО и партнёров альянса.

В акваторию Черного моря для участия в учениях войдёт более 30 боевых кораблей.

В прошлом году в учениях участвовало более 20 кораблей стран НАТО и партнёров, а также порядка 2 тысяч военнослужащих.

Кроме Украины и США, в учениях участвовали военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Учения Sea Breeze проводятся в акватории Чёрного моря с 1997 года.