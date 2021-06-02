Под шумок учений: в РФ сочинили страшилку о переброске оружия НАТО на Донбасс

На Донбасс якобы планируется доставить современное вооружение и боеприпасы, заявили в РФ.
В Министерстве обороны России сделали заявление о том, что в Украину якобы готовится тайная поставка вооружений сил НАТО для использования на Донбассе.
Как заявил официальный представитель МО РФ, под прикрытием крупных военных учений в Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения для переправки на Донбасс, сообщает Интерфакс.
"Под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", - сказал Конашенков журналистам в среду.
Обратим внимание, что в российском фейке использован еще один заезженный штамп РФ об участии в война на Донбассе "националистов".
"В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - добавил представитель МО России.
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Учения Sea Breeze 2021:
В учениях Sea Breeze в 2021 году планируется участие рекордного количества стран НАТО и партнёров альянса.
В акваторию Черного моря для участия в учениях войдёт более 30 боевых кораблей.
В прошлом году в учениях участвовало более 20 кораблей стран НАТО и партнёров, а также порядка 2 тысяч военнослужащих.
Кроме Украины и США, в учениях участвовали военные из Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.
Учения Sea Breeze проводятся в акватории Чёрного моря с 1997 года.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.