Под завалами люди: россияне ударили по дому в Николаеве, пострадала девочка

Враг ударил ракетами по Николаеву / korabelov.info

Вечером в субботу, 23 июля, вражеские войска мощно ударили ракетами по Николаеву - под огнем, по предварительной информации, сегодня оказался жилой дом в одном из спальных районов города, говорится в заявлении главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой в Telegram.

По информации представительницы местной власти, в результате удара врага пострадал 16-летний ребенок. Девочка получила осколочное ранение. Также, по словам Замазеевой, под завалами дома находятся люди.

"Попали по району, где всегда людно. На место выехали медики и спасатели. Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых", - добавила глава облсовета.

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Взрывы в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что оккупанты обстреляли и Харьков. "Прилеты" снарядов зафиксированы в центре города.

На месте обстрелов работают спасательные службы. Известно об одном пострадавшем.

"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ДСНС уже работает", - говорится в сообщении.

Мэр призвал харьковчан оставаться в укрытиях.

Как сообщал Главред, под утро 21 июля в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Город подвергся массированному обстрелу. В областном центре была объявлена воздушная тревога.

Вечером в пятницу, 15 июля, вражеские войска нанесли мощный ракетный удар по Днепру. В результате обстрела погибли и пострадали мирные украинцы.

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