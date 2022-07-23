Под завалами люди: россияне ударили по дому в Николаеве, пострадала девочка

Девочка получила осколочное ранение. Также имеется информация о том, что под завалами дома находятся люди.
Вечером в субботу, 23 июля, вражеские войска мощно ударили ракетами по Николаеву - под огнем, по предварительной информации, сегодня оказался жилой дом в одном из спальных районов города, говорится в заявлении главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой в Telegram.
По информации представительницы местной власти, в результате удара врага пострадал 16-летний ребенок. Девочка получила осколочное ранение. Также, по словам Замазеевой, под завалами дома находятся люди.
"Попали по району, где всегда людно. На место выехали медики и спасатели. Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых", - добавила глава облсовета.
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Взрывы в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что оккупанты обстреляли и Харьков. "Прилеты" снарядов зафиксированы в центре города.
На месте обстрелов работают спасательные службы. Известно об одном пострадавшем.
"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ДСНС уже работает", - говорится в сообщении.
Мэр призвал харьковчан оставаться в укрытиях.
Как сообщал Главред, под утро 21 июля в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Город подвергся массированному обстрелу. В областном центре была объявлена воздушная тревога.
Вечером в пятницу, 15 июля, вражеские войска нанесли мощный ракетный удар по Днепру. В результате обстрела погибли и пострадали мирные украинцы.
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