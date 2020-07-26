Нардеп Беленюк пошутил о неудачных попытках поднять танкер Delfi

Нардеп Беленюк пошутил о неудачных попытках властей поднять танкер Delfi

Депутат от Слуги народа, серебряный призер Олимпийских игр в Рио в греко-римской борьбе побывал рядом с затонувшим танкером Delfi, который недавно пытались поднять уже в третий раз.

Народный депутат у себя на страничке в Instagram опубликовал пост: "Когда буксировочные катера не могут.. Появляется ОН! Супер.", - прикрепив свою фотографию в футболке Супермена на фоне затонувшего танкера.

Не все пользователи оценили юмор и упрекнули действующего депутата в неуместности такой шутки.

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Напомним, танкер Delfi в результате крушения затонул возле одного из одесских пляжей еще в ноябре прошлого года. С тех пор судно постоянно обещают убрать, однако до сих пор этого никто не сделал. Владелец танкера намеревался ликвидировать судно еще с начала июня и должен был выполнить работу до 20 июля.