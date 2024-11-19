"Погибло 7 человек, среди них ребенок": Зеленский отреагировал на удар РФ по Глухову

По словам президента Украины, под завалами могут до сих пор находиться люди.

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РФ нанесла удар по Сумщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

В результате атаки известно о 7 погибших, среди которых ребенок

Украина призывает мир к решительности

Путин не отказывается от своих циничных планов в отношении Украины

Страна-агрессор РФ продолжает терроризировать украинскую приграничную территорию, сегодня ночью был удар дроном по Глухову. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

Глава государства заявил, что сейчас известно о разрушении общежития одного из учебных заведений.

видео дня

"Из-за этой атаки погибли семь человек, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким. Более десяти человек пострадали, среди них двое детей. Под завалами, вероятно, еще есть люди. Делается максимум, чтобы спасти и помочь каждому.", - написал глава страны.

Он также напомнил, что каждый день украинская сторона призывает мир к решимости, чтобы прекратить вражеские удары по гражданским людям в Украине.

"Каждый новый удар России только подтверждает истинные намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. Разговоры о мире ему не интересны. Должны заставить Россию к справедливому миру силой.", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский показал кадры с места удара

Российский удар по Глухову / фото: скриншот

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 18 ноября около 23:30 в Глухове, что в Сумской области местные жители услышали взрывы. Местные СМИ сообщали, что враг ударил по 5-этажному дому, где обвалился почти весь подъезд и разрушена значительная часть дома.

В понедельник, в тот же день, российские агрессоры нанесли баллистический удар по гражданской инфраструктуре Одессы. Российская ракета упала прямо во двор жилого дома. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что количество погибших в результате вражеской атаки по Одессе возросло до 10, еще 44 человека пострадали, среди них четверо детей.

В результате удара повреждены 3 многоквартирных дома, здание университета, 2 админздания, добавили в ГСЧС. Удалось спасти 2 человека. Спасатели и добровольцы ликвидировали пожар на общей площади 500 кв.м.

Взрывы также прогремели в Запорожье в понедельник вечером, 18 ноября. В результате атаки РФ есть пострадавшие. По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, враг применял для ударов КАБы. Кроме того, после серии взрывов в Запорожье исчезла электроэнергия в отдельных районах.

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Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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