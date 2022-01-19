Похитил и убил: подозреваемые в убийстве 11-летнего мальчика признались еще в одном преступлении

Убийство женщины / Нацполиция

Подозреваемые в жестоком убийстве 11-летнего мальчика в Запорожье, признались еще в одной расправе. Их жертвой стала 48-летняя женщина, считавшаяся пропавшей без вести.

Как сообщает полиция Запорожской области, в ходе следствия один из подозреваемых признался в похищении и убийстве 48-летней женщины.

Он рассказал, что из-за конфликта злоумышленники 24 сентября 2021 года убили 48-летнюю жительницу Акимовского района. Вещи женщины сожгли, а ее тело выбросили в реку.

"Во время следственных действий правоохранители обнаружили труп без вести пропавшей женщины", - говорится в сообщении.

Что говорят в полиции

По данному факту открыто еще два уголовных производства по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.

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