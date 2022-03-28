УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пока нет доказательств, что Россия ограничится только Донбассом - посол США в НАТО

28 марта 2022, 08:48

План Кремля взять Киев всего за несколько дней провалился. Россия поменяет свою тактику. Но цели Российской Федерации пока что непонятны союзникам.

военные, война, ВСУ
Нет уверенности в том, что Путин остановит внимание только на Донбассе / Фото Reuters

Россия не смогла реализовать свои первоначальные планы во время вторжения в Украину, но пока что нет веских причин предполагать, что оккупанты ограничат свое внимание лишь Донбассом.

Такое мнение озвучила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN.

По ее словам, в РФ хотели захватить столицу Украины Киев за несколько дней.

"Мы имеем доказательства того, что россиянам не удалось достичь своих первоначальных целей. А это, как вы хорошо знаете, было взять Киев всего за несколько дней. Итак, из-за этого я думаю, что Россия проводит переоценку, и они дали понять, что собираются изменить свою тактику, но подождем немного. В следующие несколько дней Соединенные Штаты в тесном сотрудничестве с союзниками и правительством Украины будут искать доказательств этого сдвига", - заявила Смит.

Читайте такжеВойна России против Украины провалилась и стала опасной для самой РФ - ГиркинПосол США в НАТО добавила, что Альянс не будет предоставлять Украине истребители, которые необходимые для борьбы с Россией.

"Мы много раз разговаривали с президентом Зеленским в последние недели. Мы слышали просьбу о помощи. Во многих случаях мы доставляли противовоздушные и противотанковые средства, мы оцениваем их потребности в противовоздушной обороне. Но если вы спрашиваете о реактивных самолетах советской эпохи (МиГ, которые предложила Польша - ред.), то ответ будет отрицательным. Соединенные Штаты решили, что предложение Польши несостоятельное... Это суверенное решение, они могут принять это суверенное решение", - сказала Смит и добавила, что США "очень сосредоточены на потребностях в противовоздушной обороне".

Читайте такжеУкраина может получить достаточно ПВО, чтобы защитить небо крупных городов - эксперт

Как сообщал Главред, 27 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в настоящее время противник, как и было заявлено Министерством обороны РФ, перенес свои усилия на восток Украины и перешел к исполнению двух основных заданий.

"Первое – окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на юге. Потому что эти вопросы связаны между собой. Если падет оборона противника на юге, то его положение в районе Мариуполя сильно ухудшится. Они это понимают, делают и официально об этом заявили. Это означает, что, во-первых, с одной стороны это дает нам надежду в районе Киева, Чернигова, Сумской и Харьковской областей, что мы выбьем отсюда врага. Во-вторых, это означает потенциальное или резкое осложнение вокруг Мариуполя и зоны ООС", - сказал он.

По его словам, военно-политическое руководство Украины и командование ВСУ хорошо понимает данную ситуацию и принимает соответствующие меры.

Другие новости:

viber
война в Украине НАТО новости США вторжение России новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Астролог составила гороскоп для Харькова: когда город покинут оккупантыАстролог составила гороскоп для Харькова: когда город покинут оккупанты "У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФ"У Путина отрезаны ноги": эксперт по химоружию назвал главную опасность диктатора РФ Гороскоп на апрель 2022: астролог предрекла Рыбам фантастический месяцГороскоп на апрель 2022: астролог предрекла Рыбам фантастический месяц В Киеве заметили странное "ангельское кольцо" из дымаВ Киеве заметили странное "ангельское кольцо" из дыма Гороскоп на апрель 2022 года для Козерогов: дурная слава, дежавю и неожиданная беременностьГороскоп на апрель 2022 года для Козерогов: дурная слава, дежавю и неожиданная беременность

Последние новости

09:29

Новый турецкий боевой дрон Bayraktar MIUS оснастят украинским "сердцем"

09:24

Гороскоп Таро на неделю 28 марта – 3 апреля: Скорпионам – удача, Стрельцам – знак Вселенной

09:12

Россия неизбежно проиграет войну и потеряет часть собственной территориимнение

08:48

Пока нет доказательств, что Россия ограничится только Донбассом - посол США в НАТО

08:13

Гороскоп на апрель 2022 для Скорпионов: риск травмы, вынужденный переезд и хорошая новость

Реклама
08:04

Мирного договора между Киевом и Москвой не будет, пока каждая сторона верит в победу - BloombergВидео

07:59

В бою за Мариуполь погиб чемпион мира по кикбоксингу

07:13

Рекордный залп за всю историю войны: оккупанты выпустили по Львову 80 ракет - АрестовичВидео

07:10

Украинцы, бежавшие из страны из-за войны, начали возвращаться домой

06:41

Почему война с Украиной уже проиграна Россиеймнение

06:37

ВСУ ударили по оккупантам в Чернобаевке уже в 12-й разВидео

06:25

Гороскоп на сегодня, 28 марта 2022: Стрельцам – деньги, Водолеям – сплетни

06:11

Украине не нужен замороженный конфликт: Зеленский прокомментировал предложение ввести миротворцев

05:37

Оккупанты бежали с поля боя и оставили ВСУ "подарок" - редкий миномет 2С23 Нона-СВК

05:05

Зеленский назвал уступку, на которую Украина готова пойти в переговорах с РФ

04:39

Мир и восстановление нормальной жизни: Зеленский назвал цель Киева на переговорах с РоссиейВидео

04:20

"Чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые украинцы": Панин пожелал фанатам Путина вечных кошмаровВидео

04:18

Байден заявил, что не призывал сменить власть в РоссииВидео

03:34

Вилла в Италии – в прошлом: пропагандиста РФ Соловьева заметили в скромном подмосковном пансионатеВидео

02:46

Путин может нажать "ядерную кнопку", если не возьмет Киев, но его могут остановить 5 человек – ГрозевВидео

Реклама
01:39

Враг перебрасывает "Искандеры" к границе Украины со стороны Беларуси – ГенштабВидео

01:05

"Если они нервничают, то мы всё правильно делаем": Зеленский отреагировал на запрет его интервью в РФВидео

00:57

В Азербайджане "опустили" минобороны РФ и обвинили Москву во лжи по "Нагорному Карабаху"Видео

00:51

Приметы на 28 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:27

Российские захватчики покинули Славутич – мэр

00:26

"Гореть вам в аду, черти кацапские": дом лидера группы Друга ріка уничтожен российским снарядом

27 марта, воскресенье
23:53

Из элитной дивизии имени Дзержинского под Киевом сделали "винегрет": в РФ раскрыли деталиВидео

23:27

Оккупанты жестоко расстреляли под Изюмом целую семью, среди погибших – 3-летний ребенок

23:26

"Одноклеточные существа": Игорь Кондратюк предложил Лободе и Maruv показывать голые попы оккупантамВидео

22:52

"Это просто скотство, они похищают детей": Зеленский пригрозил РФ остановкой переговоров об обменеВидео

22:38

РФ нанесла новые ракетные удары: в городах Украины гремят мощные взрывыВидео

22:09

Приметы на 29 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:04

"К мертвым собакам лучше относятся": Зеленский рассказал о "диком" отношении РФ к своим погибшимВидео

22:01

Итоги визита Байдена в Польшу: почему США нужно, чтобы война в Украине продолжаласьмнение

21:56

"Ногами выйти оттуда, где он есть и прийти на встречу со мной": Зеленский поставил условие ПутинуВидео

21:23

Раненых просто бросили: журналист рассказал, как командиры орков бежали от ВСУ на ХарьковщинеВидео

21:10

РФ вкладывала миллиарды в пророссийских политиков в Украине, а те "кинули" их - Грозев

20:56

Ад в небе для РФ: Британия вооружила Украину ПЗРК Starstreak

20:38

Оккупанты хранят боеприпасы возле ЧАЭС, это грозит распространением радиации по всей Европе – ВСУВидео

20:35

Возлюбленный Юлии Мендель ушел на передовую защищать Украину

Реклама
20:34

"Александр Глебович, браво": Невзоров показал, как Зеленский делает селфи у гроба Путина

20:13

В Москве закатили истерику после беседы Зеленского с росСМИ - полное видео интервьюВидео

20:01

Близкого к Медведчуку пророссийского политтехнолога Погребинского задержала СБУ

19:39

"Аллигатору" обрубили хвост: ВСУ показали уничтожение "супервертолета" РФВидео

19:37

России не светит "дойти до Львова": как Путин собрался одурачить россиянмнение

19:21

"Твоих соплеменников, Сережа, все тут держат за лохов": Потап ответил "русскому патриоту" БезруковуВидео

19:04

Оккупанты принудительно депортировали почти 440 тысяч украинцев из захваченных территорий

18:50

Провал рашистов в Тростянце: комполка застрелился, командарма выгнали с должностиВидео

18:38

Опять влипла: Лободе запретили участвовать в благотворительном концерте в поддержку Украины

18:14

Когда закончится война в Украине – три сценария: оптимистичный, реалистичный и пессимистичныймнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять