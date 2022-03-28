Пока нет доказательств, что Россия ограничится только Донбассом - посол США в НАТО

План Кремля взять Киев всего за несколько дней провалился. Россия поменяет свою тактику. Но цели Российской Федерации пока что непонятны союзникам.
Россия не смогла реализовать свои первоначальные планы во время вторжения в Украину, но пока что нет веских причин предполагать, что оккупанты ограничат свое внимание лишь Донбассом.
Такое мнение озвучила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN.
По ее словам, в РФ хотели захватить столицу Украины Киев за несколько дней.
"Мы имеем доказательства того, что россиянам не удалось достичь своих первоначальных целей. А это, как вы хорошо знаете, было взять Киев всего за несколько дней. Итак, из-за этого я думаю, что Россия проводит переоценку, и они дали понять, что собираются изменить свою тактику, но подождем немного. В следующие несколько дней Соединенные Штаты в тесном сотрудничестве с союзниками и правительством Украины будут искать доказательств этого сдвига", - заявила Смит.
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"Мы много раз разговаривали с президентом Зеленским в последние недели. Мы слышали просьбу о помощи. Во многих случаях мы доставляли противовоздушные и противотанковые средства, мы оцениваем их потребности в противовоздушной обороне. Но если вы спрашиваете о реактивных самолетах советской эпохи (МиГ, которые предложила Польша - ред.), то ответ будет отрицательным. Соединенные Штаты решили, что предложение Польши несостоятельное... Это суверенное решение, они могут принять это суверенное решение", - сказала Смит и добавила, что США "очень сосредоточены на потребностях в противовоздушной обороне".
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Как сообщал Главред, 27 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в настоящее время противник, как и было заявлено Министерством обороны РФ, перенес свои усилия на восток Украины и перешел к исполнению двух основных заданий.
"Первое – окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на юге. Потому что эти вопросы связаны между собой. Если падет оборона противника на юге, то его положение в районе Мариуполя сильно ухудшится. Они это понимают, делают и официально об этом заявили. Это означает, что, во-первых, с одной стороны это дает нам надежду в районе Киева, Чернигова, Сумской и Харьковской областей, что мы выбьем отсюда врага. Во-вторых, это означает потенциальное или резкое осложнение вокруг Мариуполя и зоны ООС", - сказал он.
По его словам, военно-политическое руководство Украины и командование ВСУ хорошо понимает данную ситуацию и принимает соответствующие меры.
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