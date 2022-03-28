Пока нет доказательств, что Россия ограничится только Донбассом - посол США в НАТО

Нет уверенности в том, что Путин остановит внимание только на Донбассе / Фото Reuters

Россия не смогла реализовать свои первоначальные планы во время вторжения в Украину, но пока что нет веских причин предполагать, что оккупанты ограничат свое внимание лишь Донбассом.

Такое мнение озвучила посол США в НАТО Джулианна Смит в интервью CNN.

По ее словам, в РФ хотели захватить столицу Украины Киев за несколько дней.

"Мы имеем доказательства того, что россиянам не удалось достичь своих первоначальных целей. А это, как вы хорошо знаете, было взять Киев всего за несколько дней. Итак, из-за этого я думаю, что Россия проводит переоценку, и они дали понять, что собираются изменить свою тактику, но подождем немного. В следующие несколько дней Соединенные Штаты в тесном сотрудничестве с союзниками и правительством Украины будут искать доказательств этого сдвига", - заявила Смит.

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"Мы много раз разговаривали с президентом Зеленским в последние недели. Мы слышали просьбу о помощи. Во многих случаях мы доставляли противовоздушные и противотанковые средства, мы оцениваем их потребности в противовоздушной обороне. Но если вы спрашиваете о реактивных самолетах советской эпохи (МиГ, которые предложила Польша - ред.), то ответ будет отрицательным. Соединенные Штаты решили, что предложение Польши несостоятельное... Это суверенное решение, они могут принять это суверенное решение", - сказала Смит и добавила, что США "очень сосредоточены на потребностях в противовоздушной обороне".

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Как сообщал Главред, 27 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в настоящее время противник, как и было заявлено Министерством обороны РФ, перенес свои усилия на восток Украины и перешел к исполнению двух основных заданий.

"Первое – окружить наши войска в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона на юге. Потому что эти вопросы связаны между собой. Если падет оборона противника на юге, то его положение в районе Мариуполя сильно ухудшится. Они это понимают, делают и официально об этом заявили. Это означает, что, во-первых, с одной стороны это дает нам надежду в районе Киева, Чернигова, Сумской и Харьковской областей, что мы выбьем отсюда врага. Во-вторых, это означает потенциальное или резкое осложнение вокруг Мариуполя и зоны ООС", - сказал он.

По его словам, военно-политическое руководство Украины и командование ВСУ хорошо понимает данную ситуацию и принимает соответствующие меры.

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