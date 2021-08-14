Покупатели нашли просрочку в Мегамаркете в Киеве, после этого на них напали охранники

Торт можно было употребить до восьми утра того дня, но на часах уже был полдень / скриншот

В Киеве в супермаркете Мегамаркет недалеко от станции метро Олимпийская эксперт в сфере защиты прав потребителей Максим Несмиянов обнаружил просроченное масло и торты, у которых также истек срок годности.

Нарушения Несмиянов снимал на камеру мобильного телефона, ролик опубликован на странице в YouTube. Однако к молодым людям подошли охранники и продавцы, которые не давали передвигаться по магазину, а затем, применяя физическую силу, прекратили съемку.

Первый просроченный товар обнаружили в кондитерском отделе. Его можно было употребить до восьми утра того дня, но на часах уже был полдень, а он все равно стоял на витрине.

Вначале продавец дала покупателю торт. Но когда услышала, что он просрочен, попыталась выхватить его из рук покупателя, а затем позвала "Ивановну". По словам Несмиянова, таких тортов в холодильнике – около шести.

Реклама

В молочном отделе нашлось около 40 просроченных пачек сливочного масла. Они хранились при температурном режиме, который значительно сокращает срок хранения.

Несмиянов объяснил, что масло может хранится 20 дней при температуре от 1 до 6 градусов в течение 20 дней. Масло было произведено в июне, ролик записывали 1 августа, при этом температура в холодильнике была 4,8 градуса.

"То есть это масло до 29 июля, а сегодня уже первое число, пять дней просрочено", - сказал эксперт.

Кроме того в Мегамаркете продавали нарезанные арбузы. Они лежали без холодильника и срок хранения был указан 10 дней. Несмиянов отметил, что нарезанные арбузы нельзя продавать, так как нарезают их грязными и покупатель не сможет провести термическую обработку.

Разрезать арбузы продавцы не должны/ скриншот

Охранники супермаркета вмешались и начали толкать Несмиянова и его коллегу, а также закрывать камеру рукой. Кроме того, они утверждали, что в магазине якобы запрещено проводить съемку. Затем они забрали тележку с просроченной продукцией.

К слову, по закону запретить снимать себя и товар никто не имеет права. Более того, в супермаркете ведут видеосъемку. Как супермаркет, так и продавец имеет право производить видеосъемку в публичных местах.

Как сообщал Главред, в Киеве в одном из супермаркетов произошел конфликт между покупательницей и мужчиной в форме полиции, которого в Сети называли охранником. Инцидента произошел в супермаркете на улице Берковецкой.

Отмечается, что сотрудник охраны сделал женщине замечание и потребовал, чтобы она надела маску, клиентка якобы отказалась. Началась драка. Мужчина несколько раз ударил женщину в голову. Один удар был таким сильным, что покупательница упала.