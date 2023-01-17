Полдня без электроэнергии: украинцев предупредили об ужесточении отключений

В Днепропетровской области сохраняется высокий дефицит электроэнергии после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Украинцев предупредили о новых отключениях света / коллаж фото УНИАН

Экстренные отключения абонентов от электроэнергии в Украине могут достигать 8 часов.

Об этом идет речь в сообщении компании-поставщика ДТЭК в Telegram по поводу ситуации в энергосистеме после ракетных ударов РФ.

Отмечается, что в Днепропетровской области сохраняется высокий дефицит электроэнергии после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

При этом НЭК "Укрэнерго" снизило лимиты потребления для Днепропетровской области, поэтому ДТЭК вынужден соблюдать сниженные лимиты во избежание масштабных аварий в энергосистеме.

В компании сообщили о том, что в настоящее время в области продолжают действовать экстренные отключения.

При этом возможно возвращение к отключениям согласно графикам, как только ситуация в энергосистеме улучшится и снизится дефицит электроэнергии.

"Мы делаем все возможное для того, чтобы в период экстренных отключений в каждом доме свет был как минимум 4 часа, а отключения продолжались не больше 8 часов", - добавили в ДТЭК.

РФ осуществила ракетную атаку на Киев утром в субботу, 14 января. В Офисе президента Украины рассказали, что были атакованы объекты критической инфраструктуры.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что взрывы произошли в Днепровском районе Киева. В Голосеевском районе столицы обломки ракеты упали на нежилую территорию.

В результате удара РФ в Украине были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В этой связи возник дефицит электроэнергии в сети.

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