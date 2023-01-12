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В Украине значительно ухудшилась ситуация со светом: в Yasno рассказали, в чем причина

12 января 2023, 22:59
Для полного восстановления энергосистемы необходимо много времени и ресурсов, отметил гендиректор Yasno.
Свет, отключения света, электроенергия, электросеть
В Yasno объяснили, улучшится ли ситуация со светом / УНИАН

Четверг 12 января ознаменовался тем, что в этот день была едва ли не самая сложная ситуация с электроснабжением. Все дело в том, что в Украине существенно похолодало.

Как отметил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, с потеплением рассчитывать на улучшение ситуации со светом можно, но оно точно не будет резким.

"Я думаю, что рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким. Для полного восстановления энергосистемы требуется много времени и ресурсов. По меньшей мере следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте", - отметил Коваленко.

Он добавил, что из-за снижения температуры генерация продолжит работать, а "электроэнергия будет вырабатываться и поставлять столько, сколько будет возможным на конкретный момент времени".

"Но вполне вероятно, что тот объем электроэнергии не сможет покрыть весь спрос. То есть люди будут получать электроэнергию, но с большими ограничениями. Следует постоянно иметь это в виду, пока зима не завершилась", - отметил глава Yasno.

Отключение света в Украине

Недавно председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что атаки страны-агрессора РФ на украинскую энергосистему теоретически могут привести к блэкауту в Украине. Однако на практике такой риск достаточно низок. У россиян исчерпывается способность наносить ущерб нашему государству такими атаками.

Кудрицький также сообщал, что враждебные атаки на энергетическую систему Украины планируются и осуществляются не только российской армией. Захватчикам помогают еще и российские энергетики, которые хорошо знают энергосеть Украины.

В свою очередь, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявлял, что украинские энергетики сейчас работают над тем, чтобы укрепить энергосистему и улучшить физическую безопасность энергообъектов. Для столицы Украины планируют создать новую схему электропитания, которая позволит не бояться блэкаута. Если такой план удастся, то возможно с середины февраля этого года даже в случае повреждения энергосистемы российскими ракетами или дронами Киев все равно будет получать свет, тепло и воду.

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свет отключения света
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