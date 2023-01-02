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В Минэнерго рассказали, как инженеры обеспечат стабильность света под обстрелами

2 января 2023, 12:04
В Минэнерго говорят, что из-за значительных повреждений до конца отопительного сезона 2022/2023 годов будут применятся графики ограничения электропитания.
Галущенко, отключения света
В Минэнерго рассказали, как инженеры обеспечат стабильность света под обстрелами / коллаж фото УНИАН

Сотрудники энергетической отрасли Украины уже наработали ряд решений по обеспечению стабильной работы энергосистемы страны в условиях постоянных атак русских оккупантов. С таким заявлением выступил министр энергетики Герман Галущенко.

"Наша энергосистема на протяжении почти трех месяцев работает под постоянными систематическими обстрелами. Поэтому уже есть набор технических решений, обеспечивающих стабильность ее работы. Это касается и генерации, и передачи электроэнергии. Уверен, что система удержится и дальше при дальнейших возможных ударах", − сказал чиновник.

Галущенко особо подчеркнул, что существует ряд решений как с точки зрения физической защиты энергетических объектов, так и технической балансировки системы. И данные решения доказывают свою эффективность.

В Минэнерго говорят, что из-за значительных повреждений как генерации, так и систем передачи электроэнергии, до конца отопительного сезона 2022/2023 годов придется применять графики ограничения электропитания. Однако они должны быть контролируемыми. А полный блэкаут в Украине возможен только в теории.

"Основная наша цель – сделать, чтобы отключения были плановыми и прогнозируемыми, чтобы потребители четко понимали, когда будет отключена электроэнергия, а операторы систем распределения – соблюдали графики отключений", − подытожил Галущенко.

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Массированная ракетная атака на Украину

В Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты.

В разных областях Украины сработала противовоздушная оборона. В частности, в Киевской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Тернопольской Житомирской, Хмельницкой областях.

В Киеве также было слышно несколько громких взрывов. В сети сообщали о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре. Мэр столицы Виталий Кличко призвал оставаться в укрытиях.

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