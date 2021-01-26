"Полный йовбак": солдат ВСУ устроил чат в TikTok с боевиками и разозлил Сеть

Согласно имеющейся информации, боец проходит срочную службу в городе Купянск на Харьковщине.
Солдат срочной службы ВСУ организовал в соцсети TikTok видеочат, к которому присоединились боевики из группировки "ДНР". Об этом написал на своей странице в Facebook ветеран Антитеррористической операции Александр Грамарчук (позывной Гром).
"Просто сейчас в прямом эфире солдат срочной службы сливает информацию противнику. Утром уже посмотреть будет невозможно. Мальчик рассказывает о "братском народе" и "войне олигархов". Разбирайтесь теперь. А вот противник в курсе, когда станцию включают в Купянске. Вот, где ценность инфы", – уточнил он.
По его словам, инцидент произошел в части украинских Военно-воздушных сил, которая находится в Купянске Харьковской области. Сам же солдат родом из Славгорода Днепропетровской области.
"СБУ, вы где вообще?", "У меня эта дрянь и не стоит, но видос открывает. Где их, с*ка, таких даунов берут? И если срочник?! Он полный йовбак", "Таких виблюдков много. Патриотизма ноль, язык не уважают", "С ними вообще кто-то работает в плане этики, морали, патриотизма?", "П*дарчонок", ‒ написали они.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В Харькове курсантки полицейской академии через Интернет устроили совместные танцы с российским полицейским.
- Девушки записали совместное видео с российским силовиком для сервиса ТікТок.