"Полный йовбак": солдат ВСУ устроил чат в TikTok с боевиками и разозлил Сеть

Шеврон бойца ВСУ / УНИАН

Солдат срочной службы ВСУ организовал в соцсети TikTok видеочат, к которому присоединились боевики из группировки "ДНР". Об этом написал на своей странице в Facebook ветеран Антитеррористической операции Александр Грамарчук (позывной Гром).

"Просто сейчас в прямом эфире солдат срочной службы сливает информацию противнику. Утром уже посмотреть будет невозможно. Мальчик рассказывает о "братском народе" и "войне олигархов". Разбирайтесь теперь. А вот противник в курсе, когда станцию включают в Купянске. Вот, где ценность инфы", – уточнил он.

По его словам, инцидент произошел в части украинских Военно-воздушных сил, которая находится в Купянске Харьковской области. Сам же солдат родом из Славгорода Днепропетровской области.

"СБУ, вы где вообще?", "У меня эта дрянь и не стоит, но видос открывает. Где их, с*ка, таких даунов берут? И если срочник?! Он полный йовбак", "Таких виблюдков много. Патриотизма ноль, язык не уважают", "С ними вообще кто-то работает в плане этики, морали, патриотизма?", "П*дарчонок", ‒ написали они.

Читайте также"Мир не состоит из TikTok": певица Приходько вызвала копов к дочери

Напомним, ранее сообщалось: