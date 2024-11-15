Польские фермеры анонсировали новое блокирование границы: какая ситуация сейчас

Главное из заявления:
- Польские фермеры анонсировали блокирование украинской границы
- По состоянию на 15 ноября протесты не зафиксированы
- Польские аграрии могут воздержаться от блокирования
Польские фермеры анонсировали протесты на границе с Украиной. Но по состоянию на утро 15 ноября граница не заблокирована. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"Этого (блокирования - ред.) мы сейчас на границе непосредственно не видим. Какой-то дополнительной информации от наших польских коллег на данный момент не получали. Ранее было сообщение, что могут начаться блокировки, но, как помним, эти действия польских фермеров не состоялись", - сказал спикер.
Он также подчеркнул, что польские аграрии могут воздержаться от блокирования украинской границы, потому что такие действия наносят вред и Польше.
"Это угроза не только для Украины, но и для Польши потеря по перевозкам товаров, грузов", - подчеркнул представитель ГПСУ.
Протесты польских фермеров на границе с Украиной - что известно
Напомним, как сообщал Главред, до 31 декабря 2024 года планируется очередная акция протеста польских фермеров в виде блокирования движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Медика".
Стоит заметить, что 20 февраля 2024 года польские фермеры объявляли полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой забастовщики называли "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной".
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Что такое ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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