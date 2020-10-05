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Полтава взбунтовалась против карантина и поставила ультиматум Кабмину

5 октября 2020, 13:23

Александр Шамота рассказал о требованиях к центральным властям.

Каранти
В Полтаве отказались усиливать карантин / УНИАН

Городская власть Полтавы отказалась усиливать карантин после того, как областной центр попал в "оранжевую" зону карантина.

Об этом заявил в своем видеообращении в Facebook исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота.

"Усиления карантина не будет", - подчеркнул он на брифинге.

Кроме того, Шамота потребовал от Кабмина предоставить гарантии того, что каждый пенсионер получит гарантии, каждый предприниматель компенсацию за простой, а каждый житель Полтавы – компенсацию в случае увольнение.

Он призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнес-клубы работать в обычном режиме, несмотря на установленные правительством ограничения. Шамота возмущен отсутствием компенсаций за закрытие этих заведений.

Городской совет вводит горячую линию бесплатной правовой помощи. Также Шамота призвал всех работать в обычном режиме.

"Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов. К перевозчикам я бы хотел обратиться отдельно. Мы сейчас должны помочь людям спокойно добраться на работу", - добавил Шамота.

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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о возможности введения в Украине тотального жесткого карантина из-за коронавируса.

По его словам, жесткие меры в связи с эпидемией COVID-19 в Украине пока приниматься не будут.

В то же время он позитивно оценил введение в отдельных регионах Украины "красных" карантинных зон.

  • За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 3 тыс. 774 человека.
  • Были госпитализированы 475 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 33 летальных случая.
  • За минувшие сутки количество выздоровевших выросло на 1 тыс. 145.
  • За все время заболели 230 тыс. 236 человек, из них 14 тыс. 841 ребенок и 16 тыс. 387 медиков.
  • Всего от COVID-19 в Украине выздоровели 101 тыс. 252 пациента.
  • Умерли от коронавируса - 4 тыс. 430.
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