Полтава взбунтовалась против карантина и поставила ультиматум Кабмину

Александр Шамота рассказал о требованиях к центральным властям.
Городская власть Полтавы отказалась усиливать карантин после того, как областной центр попал в "оранжевую" зону карантина.
Об этом заявил в своем видеообращении в Facebook исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота.
"Усиления карантина не будет", - подчеркнул он на брифинге.
Кроме того, Шамота потребовал от Кабмина предоставить гарантии того, что каждый пенсионер получит гарантии, каждый предприниматель компенсацию за простой, а каждый житель Полтавы – компенсацию в случае увольнение.
Он призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнес-клубы работать в обычном режиме, несмотря на установленные правительством ограничения. Шамота возмущен отсутствием компенсаций за закрытие этих заведений.
Городской совет вводит горячую линию бесплатной правовой помощи. Также Шамота призвал всех работать в обычном режиме.
"Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов. К перевозчикам я бы хотел обратиться отдельно. Мы сейчас должны помочь людям спокойно добраться на работу", - добавил Шамота.
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Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о возможности введения в Украине тотального жесткого карантина из-за коронавируса.
По его словам, жесткие меры в связи с эпидемией COVID-19 в Украине пока приниматься не будут.
В то же время он позитивно оценил введение в отдельных регионах Украины "красных" карантинных зон.
- За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 3 тыс. 774 человека.
- Были госпитализированы 475 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 33 летальных случая.
- За минувшие сутки количество выздоровевших выросло на 1 тыс. 145.
- За все время заболели 230 тыс. 236 человек, из них 14 тыс. 841 ребенок и 16 тыс. 387 медиков.
- Всего от COVID-19 в Украине выздоровели 101 тыс. 252 пациента.
- Умерли от коронавируса - 4 тыс. 430.