Полтава взбунтовалась против карантина и поставила ультиматум Кабмину

В Полтаве отказались усиливать карантин / УНИАН

Городская власть Полтавы отказалась усиливать карантин после того, как областной центр попал в "оранжевую" зону карантина.

Об этом заявил в своем видеообращении в Facebook исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота.

"Усиления карантина не будет", - подчеркнул он на брифинге.

Кроме того, Шамота потребовал от Кабмина предоставить гарантии того, что каждый пенсионер получит гарантии, каждый предприниматель компенсацию за простой, а каждый житель Полтавы – компенсацию в случае увольнение.

Он призвал учреждения торговли, обслуживания и фитнес-клубы работать в обычном режиме, несмотря на установленные правительством ограничения. Шамота возмущен отсутствием компенсаций за закрытие этих заведений.

Городской совет вводит горячую линию бесплатной правовой помощи. Также Шамота призвал всех работать в обычном режиме.

"Поэтому если к вам пришла проверка и пытается составить протокол, пожалуйста, обратитесь и получите консультацию юристов. К перевозчикам я бы хотел обратиться отдельно. Мы сейчас должны помочь людям спокойно добраться на работу", - добавил Шамота.

Читайте такжеУкраина побьет антирекорд по коронавирусу: Степанов дал мрачный прогноз

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о возможности введения в Украине тотального жесткого карантина из-за коронавируса.

По его словам, жесткие меры в связи с эпидемией COVID-19 в Украине пока приниматься не будут.

В то же время он позитивно оценил введение в отдельных регионах Украины "красных" карантинных зон.