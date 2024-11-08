"Помочь порешать": в ОП высмеяли хамское предложение одиозного нардепа Шевченко

Ирина Верещук не исключает, что Евгений Шевченко вероятно обращался к диктатору Владимиру Путину.

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Ирина Верещук прокомментировала заявление Евгения Шевченко / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, t.me/evgenishevchenko

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Верещук поставила на место Шевченко

В ОП высмеяли обращение скандального нардепа

Заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук прокомментировала хамоватое обращение народного депутата Евгения Шевченко насчет необходимости "начала диалога".

Как написала она язвительно в Telegram, нардеп "по совместительству также работает разведчиком, геополитиком и геостратегом".

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"Увидела ваш сегодняшний пост, где вы хотите что-то там "помочь" и "порешать". Если вы пытались обратиться к Президенту Украины, то вы явно ошиблись с выбором тона. Потому что хамить не надо! Независимо от того, что именно вы хотите сказать главе нашего государства Украина", — отметила представитель ОП.

При этом Верещук высмеяла заявление Шевченко и отметила, что вероятно он обращался к диктатору РФ Владимиру Путину, чем к украинскому главе государства.

"Но, все же, думаю, что в том посте вы обращались к президенту рф. Потому что по содержанию все в принципе подходит. Тогда все ок", — добавила Верещук.

Кто такая Ирина Верещук Ирина Андреевна Верещук, до брака - Луцик (30 ноября 1979, Рава-Русская, Львовская область) - украинский политический и государственный деятель, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины с 4 ноября 2021 года.Народный депутат Украины IX созыва от партии Слуга народа (29 августа 2019 - 4 ноября 2021). Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Представляла Правительство в ВРУ с 4 сентября по 15 ноября 2019-го, была городским головой Равы-Русской (2010-2015). Кандидат на должность городского головы Киева от партии "Слуга народа" на местных выборах 2020 года.

Скандал с заявлением нардепа Шевченко

Ранее нардеп Евгений Шевченко в своем Telegram выложил сообщение о необходимости начала переговоров. "Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти", — написал он.

При этом народный депутат отметил, что "страна важнее личных амбиций". "Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", — добавил Шевченко.

Как сообщал Главред, ранее Андрей Ермак намекнул на работу Шевченко в пользу РФ. Некоторые нардепы могут совершать большую ошибку в интересах страны-агрессора РФ, говорит глава ОП.

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