"Попрощалась с мужем и молилась": украинка рассказала об ужасах в самолете после отдыха в Египте

Самолет с туристами / Facebook

27 августа с самолетом, который выполнял рейс Шарм-эль-Шейх - Борисполь случился жуткий инцидент. Как рассказала жительница Ивано-Франковска, она, возвращаясь в Украину после отдыха в Египте из-за неисправного самолета одного из авиаперевозчиков, едва не попала в авиакатастрофу.

Как написала в Facebook Кристина Бердий, во время полета ей внезапно стало плохо. Украинка решила, что это из-за усталости и уснула, однако ей не стало лучше.

Через час пребывания в самолете, там включились предупредительные сигналы и выпали кислородные маски. По словам женщины, пилот начал кричать:"Надевайте маски, в самолете разгерметизация".

"Самолет начал резко снижаться, мы все ближе и ближе видели море. Кислородные маски очень старые, держатся на резинках, которые мы еще использовали в детстве. Кислородные подушки в начале еще немного раздувались и то не все, после 30 мин. полета я увидела, как мой муж начал засыпать, поскольку я врач и знаю, как выглядит гипоксия, еще больше запаниковала, К счастью на 3 человека было 4 маски. Я выхватила у соседа запасную и дала мужу, немного помогло. Слышу от пассажиров, кислорода уже нет", - пишет Кристина Бердий.

По словам женщины, в тот момент она попрощалась с мужем и начала молиться.

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"На борту 249 человек вместе с детьми и еще плюс экипаж самолета. Никто ничего не объясняет, начинаем с мужем прощаться, снова молимся. И здесь слышим странные звуки, кто-то сказал, что сбросили топливо, понимаем, что все еще страшнее чем думали. Море уже ближе и ближе, земли не видим. И здесь слышим от пилота, нам разрешили аварийную посадку в Анталии", — вспоминает украинка.

По словам Кристины Бердий, они же приземлились. Женщина отметила, что в аэропорту они провели несколько часов, после чего авиаперевозчик прислал еще один самолет и украинцам таки удалось добраться домой.

Как ранее сообщали, самолет президента Украины Владимира Зеленского не смог приземлиться в Молдове и его отправили назад в Одессу. Президентский борт не смог сесть из-за сложных погодных условий.