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Еще одни пленки Деркача: Порошенко просил Байдена жестко давить на Яценюка

Нардеп из ОПЗЖ Андрей Деркач сделал достоянием общественности новую часть записей, на которых якобы запечатлены беседы Петра Порошенко и Джозефа Байдена.

22 июня 2020, 16:00
Порошенко, Байден
Порошенко просил Байдена жестко давить на Яценюка / Официальный сайт президента Украины

Петр Порошенко в феврале 2016-года ‒ находясь на посту президента Украины ‒ обещал тогдашнему вице-президенту США Джозефу Байдену, что против премьер-министра Арсения Яценюка не будут открываться уголовные дела (после его отставки).

Об этом якобы свидетельствует запись соответствующего разговора Порошенко и Байдена, которую 22 июня 2020 года обнародовал на пресс-конференции нардеп Андрей Деркач.

В аудиозаписи, датированной 11 февраля 2016 года, голоса, похожие на голоса Байдена и Порошенко вели обсуждение опасений Яценюка о его отставке и возможности стать фигурантом уголовных дел. Порошенко якобы заверил Байдена, что Яценюк может не опасаться преследований.

На другой записи, опубликованной Деркачем и датированной октябрем 2016-го Порошенко просил Байдена оказать влияние на Яценюка. Во-первых, тогдашний президент Украины хотел, чтобы тот повлиял на руководителя МВД Арсена Авакова, с которым у Порошенко был конфликт. Кроме того, Порошенко якобы просил Байдена обеспечить поддержку фракции Народного фронта в Раде в вопросе голосования за бюджет, поддержку инициатив Камбина, а также законов для выполнения Минских соглашений.

Напомним, во вторник, 19 мая 2020 года, нардеп Андрей Деркач сделал достоянием общественности звуковые записи, в которых речь шла о том, что Джозеф Байден и Джон Керри якобы требовали от Петра Порошенко уволить Виктора Шокина с поста генерального прокурора Украины (поскольку тот, мол, блокировал реформу Генпрокуратуры). Взамен американские чиновники обещали предоставление официальному Киеву денежных средств в размере 1 млрд США. Деньги были получены ‒ после долгих проволочек, однако все были потрачены на нужды обороны Украины (но исключительно на предприятиях, которые так или иначе принадлежат Порошенко)

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