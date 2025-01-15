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"Порошенко нарядился в куртку Loro Piana за 800 тыс грн, чтобы снять пиар-ролик о войне" - Гладких

Олег Макаров
15 января 2025, 14:13
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Порошенко

Народный депутат Петр Порошенко пришел на съемку пиар-ролика о войне в куртке Loro Piana за 18 400 евро и перчатках Brunello Cucinelli за 1 000 евро. Об этом написал эксперт Валентин Гладких, отметив, что чем тяжелее украинцам, тем в большей роскоши живет нардеп.

"Порошенко бьет рекорды по лакшери нарядам: на съемку собственного пиара с дронами натянул куртку Loro Piana за 18400 евро. Это 800 тысяч гривен. Воротник куртки из крашеного сицилийского барса модник поправлял перчатками другого итальянского бренда Brunello Cucinelli за 1000 евро. Это еще более 40 тысяч грн. Рубашки по 5000 долларов, носки по 1000 уе... Гетман продолжает жить масштабно. И интересная закономерность: чем тяжелее украинцам, тем в большей роскоши живет Петр Алексеевич", - написал Валентин Гладких.

Порошенко

В то же время, по словам эксперта, Порошенко и его окружение продолжают обогащаться и жить в реалиях далеких от войны.

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"Фонды Порошенко пылесосят деньги с украинцев, типа на ВСУ. Прокручивают донаты украинцев под проценты; выкупают за их донаты коррупционеров из суда. Порошенко в это время проветривает воротник из мексиканского тушкана за почти 20К долларов на нарциссических фотосессиях. Взрослые сыновья Порошенко уклоняются от службы в Лондоне. Один из них - уже в розыске. Депутаты Порошенко и их дети отдыхают на Мальдивах, пока их дети-мажоры под наркотиками сбивают людей на пешеходных переходах. Что в это время делает страна? Тяжело борется за право жить", - отмечает Гладких.

Эксперт отмечает, что рост стоимости наряда Петра Порошенко может быть связан с резким увеличением доходов нардепа в войну.

"Куртка Порошенко за 18400 евро на фоне двух дронов свидетельствует: чем дольше идет война, тем больше он и его окружение наслаждаются жизнью. Тем больше богатеют "гетман" и его команда. Уверен, Петр Порошенко - именно тот, кому выгодно, чтобы война не заканчивалась как можно дольше. А лучше - вообще никогда. Воистину: кому война, а кому Brunello Cucinelli", - резюмирует Гладких.

Как сообщалось, с началом широкомасштабного вторжения доходы лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко выросли в 25 раз. Только за 10 месяцев 2024 года Порошенко обогатился почти на 4 миллиарда гривен и имеет все шансы стать самым богатым олигархом страны.

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