"Пощечина РФ": у Зеленского назвали условие возобновления переговоров с Москвой

В ОП оценили перспективы возобновления переговоров Украины и России / Reuters, ОПУ

Россия стремится возобновить переговоры с Украиной до того момента, пока оккупанты не получили поражение на поле боя, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Как подчеркнул он в эфире всеукраинского телемарафона, Россия разговаривает с позиции шантажа и ультиматума.

"Если мы сейчас сядем за стол переговоров, то Россия, которая не получила еще хорошую пощечину, то есть еще не получила несколько существенных тактических поражений на поле боя, будет проводить ту же самую политику, которую проводит всегда", - отметил представитель ОП.

Он уверен в том, что Москва в случае возобновления переговоров будет требовать от Украины отказаться от территорий. Однако повестку переговоров могут изменить потери РФ на фронте.

"Я хочу, чтобы это понимали в мире. Россия может сидеть за столом переговоров только тогда, когда получит по зубам. После этого она будет определенное время, не очень долго, воспринимать чужие доводы, аргументы", - добавил Подоляк.

Переговоры Украины и РФ о мире

Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

14 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о готовности вернуться к переговорам с Украиной. При этом в России хотят, чтобы Украина "признала существующие территориальные реалии", то есть смирилась с оккупацией земель.

Читайте также: