УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Потепление продолжается: в пятницу температура в Украине подскочит до + 22°

22 октября 2021, 08:01

В большинстве областей ожидается небольшая облачность, без осадков.

погода, осень, белка
Прогноз погоды на 22 октября / УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 22 октября, будет солнечной и достаточно теплой. Не повезет только закарпатцам. В регионе прогнозируют дождь.

Температура воздуха днем в большинстве областей будет держаться преимущественно на уровне от +14° до + 19°. Теплее всего будет традиционно на юге и Крымском полуострове, где прогнозируют до + 22°. Наиболее прохладной погода будет в западных областях. Здесь воздух прогреется до +14...+17 градусов, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Достаточно сильными 22 октября будут порывы ветра. В большинстве областей его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве в течение дня 22 октября погода будет тоже сухой. Температура до +16-18°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"В общем ощущения будут почти летние. Задержится порывистый ветер во многих областях Украины, осторожно! Осадки какие-то существенные – вряд ли, разве что в прикарпатских областях местами пройдет небольшой дождь", – рассказала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Диденко отметила, что уже в воскресенье – понедельник в Украину вернутся холода, поэтому следует насладиться прекрасными теплыми днями.

Погода в городах Украины 22 октября

  • Ужгород – +17...+19
  • Львов – +14...+16
  • Тернополь – +16...+18
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +15...+17
  • Луцк – +14...+16
  • Ровно – +14...+16
  • Житомир – +16...+18
  • Винница – +16...+18
  • Одесса – +18...+20
  • Николаев – +19...+21
  • Херсон – +19...+21
  • Симферополь – +19...+21
  • Кропивницкий – +16...+18
  • Черкассы – +16...+18
  • Чернигов – +15...+17
  • Сумы – +15...+17
  • Полтава – +16...+18
  • Днепр – +16...+18
  • Запорожье – +18...+20
  • Донецк – +16...+18
  • Луганск – +16...+18
  • Харьков – +16...+18
  • Киев – +16...+18
Прогноз погоды на 22 октября / Карта Укргидрометцентра

Как сообщал Главред, заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине во второй декаде октября принесет похолодание. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3...+5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14...+15 градусов.

viber
Погода в Украине погода в Киеве Погода в Украине на октябрь
Сейчас вы просматриваете новость «Потепление продолжается: в пятницу температура в Украине подскочит до + 22°». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В них верят даже богачи: названы три вещи, которые привлекают в дом богатствоВ них верят даже богачи: названы три вещи, которые привлекают в дом богатство Приметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день и как не попасть в бедуПриметы на 19 октября: что нельзя делать в Фомин день и как не попасть в беду Старшая дочь Оли Поляковой загремела в больницуСтаршая дочь Оли Поляковой загремела в больницу Любовный гороскоп на неделю 18-24 октября: счастливый брак, расставание или любовь всей жизниЛюбовный гороскоп на неделю 18-24 октября: счастливый брак, расставание или любовь всей жизни Лев осмотрел прайд: зачем глава Пентагона приезжал в УкраинуЛев осмотрел прайд: зачем глава Пентагона приезжал в Украину

Последние новости

08:01

Потепление продолжается: в пятницу температура в Украине подскочит до + 22°

07:51

По Львову пронесся мощный ураган: ветер повалил деревья, сорвал крыши и обвалил фасады зданий Видео

07:40

Испортите себе весь день: 15 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

07:20

Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года - Байден

07:10

Взлет цен на газ в Европе и вариант с РФ: в Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами в Украине Видео

Реклама
06:41

В Польше из-за урагана трагически погиб украинец

05:40

Самый вкусный маринованный виноград на новогодний стол 2022: готовить всего 20 минут

05:28

"Мы готовы применить оружие": в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом Видео

04:57

Невролог рассказал, можно ли справиться с мигренью в домашних условиях

04:19

Британские ученые объяснили, как распознать ковидный кашель

03:44

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Видео

02:51

Ученые выяснили истинную причину вымирания мамонтов

02:43

Эксперт объяснил, зачем глава Пентагона приезжал в Киев и "светит" ли Украине членство в НАТО Видео

02:03

Полезны ли мемы для людей во время пандемии COVID-19 - ответ ученых

00:45

Известный диетолог рассказала, каким должен быть идеальный ужин

00:12

Старое доброе ультранасилие: рецензия на фильм "Хэллоуин убивает" Видео

21 октября, четверг
23:24

В НАТО утвердили новый план обороны Альянса Видео

23:17

Названы опасные места в доме, где скапливается весь негатив Видео

23:11

Терапевт рассказала, о каких заболеваниях говорит частая зевота

23:04

В Одесской области тягач въехал в грузовик, вспыхнул пожар

Реклама
22:36

"Не экологично": Путин назвал новую причину против транзита газа через Украину Видео

22:28

Приметы на 22 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

22:13

Путин озвучил сроки заполнения второй нитки СП-2 техническим газом Видео

22:12

Под Харьковом пьяный парень устроил погром в коронавирусной больнице из-за смерти матери Видео

21:57

Как распознать "ковидный" кашель: ответ британских врачей

21:37

В Минздраве признались, планируют ли ревакцинацию от коронавируса

21:36

Украину охватит арктическим воздухом и ударит мороз Видео

20:51

В Херсоне школьник систематически издевался над детьми и учителями

20:48

Умершим жителям ОРЛО незаконно выплатили пенсий на десять миллионов Видео

20:22

Украину атаковал токсичный газ из-за извержения вулкана: синоптики рассказали об угрозе для людей Видео

19:54

На Киевщине автобус попал в масштабное ДТП, есть пострадавшие

19:39

4-летняя девочка в коме: в Кременчуге в садике на детей рухнуло дерево

19:36

Солист Ляписа и Brutto Сергей Михалок во время концерта в Полтаве вырубил фаната с одного удара Видео

19:20

Эпидемиолог спрогнозировала, ждать ли украинцам локдауна на новогодние праздники

19:15

Красная зона и жесткий карантин в Киеве: у Кличко рассказали, когда заработают ограничения Видео

19:13

В столичных школах могут продлить каникулы - КГГА

18:38

В МОЗ подсчитали, сколько пассажиров с коронавирусом не пустили в поезда

18:19

Возвращение Крыма с Донбассом – главная задача: Украина ведет переговоры с США о борьбе с РФ

18:16

Украинцев призвали быть готовыми к военному вторжению России и эскалации в каждой области Видео

18:10

"К сожалению, вы хотите общаться на украинском": киевская IT-компания угодила в языковой скандал

Реклама
17:49

Депутаты исполнили в Верховной Раде вирусную песню Батько наш Бандера Видео

17:41

Внучка Софии Ротару засветила жениха-миллионера

17:33

В Тернопольской области младенец "сгорел" от COVID-19 Видео

17:28

Перелом лодыжки: как распознать и как долго заживает

17:13

"Укрзализныця" на вокзалах вакцинирует и тестирует на COVID-19: на каких станциях и сколько стоит

17:12

Украинский комментатор в прямом эфире назвал Россию оккупантом и пожелал "Спартаку" поражения Видео

17:06

Запуск СП-2 обернется ударом по Польше, Украине и ЕС: Варшава вынесла свой вердикт по трубе Газпрома Видео

17:02

В рамках "Большой стройки" Зеленского начинается глобальное обновление вагонов на 100 млрд грн

16:45

Трагедия в ковидных стационарах: если сравнивать, весной был курорт мнение

16:43

Инфекционист назвал две причины высокой смертности в Украине от коронавируса Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять