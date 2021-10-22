Потепление продолжается: в пятницу температура в Украине подскочит до + 22°

Прогноз погоды на 22 октября / УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 22 октября, будет солнечной и достаточно теплой. Не повезет только закарпатцам. В регионе прогнозируют дождь.

Температура воздуха днем в большинстве областей будет держаться преимущественно на уровне от +14° до + 19°. Теплее всего будет традиционно на юге и Крымском полуострове, где прогнозируют до + 22°. Наиболее прохладной погода будет в западных областях. Здесь воздух прогреется до +14...+17 градусов, сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Достаточно сильными 22 октября будут порывы ветра. В большинстве областей его скорость составит 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве в течение дня 22 октября погода будет тоже сухой. Температура до +16-18°. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"В общем ощущения будут почти летние. Задержится порывистый ветер во многих областях Украины, осторожно! Осадки какие-то существенные – вряд ли, разве что в прикарпатских областях местами пройдет небольшой дождь", – рассказала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Диденко отметила, что уже в воскресенье – понедельник в Украину вернутся холода, поэтому следует насладиться прекрасными теплыми днями.

Погода в городах Украины 22 октября

Ужгород – +17...+19

Львов – +14...+16

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +16...+18

Винница – +16...+18

Одесса – +18...+20

Николаев – +19...+21

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +18...+20

Донецк – +16...+18

Луганск – +16...+18

Харьков – +16...+18

Киев – +16...+18

Прогноз погоды на 22 октября / Карта Укргидрометцентра

Как сообщал Главред, заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине во второй декаде октября принесет похолодание. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3...+5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14...+15 градусов.